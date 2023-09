EA Sports FC 24 su Nintendo Switch: risoluzione, frame rate e contenuti

In attesa della pubblicazione delle recensioni di EA Sports FC 24, il team di sviluppo offre nuovi dettagli su quelle che saranno le caratteristiche del titolo sportivo su Nintendo Switch.

In vista del day one, Electronic Arts ha ribadito che per la prima volta anche la console ibrida ospiterà un capitolo della serie calcistica realizzato con il Frostbite Engine. Un obiettivo raggiunto dopo un lungo lavoro, che dovrebbe garantire l'abbandono della tradizione "Legacy" della serie FIFA, per avvicinare invece la versione Nintendo Switch di EA Sports FC 24 a quanto proposto dal gioco su PlayStation 4 e Xbox One.

Sul fronte tecnico, EA conferma che il titolo proporrà sull'hardware Nintendo un frame rate pari a 30 fps. Il target non varierà a seconda della modalità di utilizzo della console, a differenza della risoluzione. In portatile, EA Sports FC 24 avrà infatti una risoluzione di 720p, mentre con Nintendo Switch inserita nella dock il valore si alzerà a 1080p. In seguito al lancio, la parità tra le diverse versioni del titolo sportivo si tradurrà anche in un supporto live service identico per tutte le piattaforme supportate.



Per quanto riguarda la modalità Ultimate Team di EA Sports FC 24, gli utenti Nintendo Switch potranno finalmente fruire della versione estesa della stessa, a differenza di quanto visto negli ultimi anni all'interno dei capitoli della serie FIFA. Anche su questo fronte, non sono dunque previste differenze rispetto agli altri hardware di lancio.