EA Sports FC 24: non gradite le squadre miste? Non giocate a Ultimate Team, dice EA

Una delle novità più importanti a cui EA Sports ha lavorato per dar vita a EA Sports FC 24 è certamente l'introduzione delle squadre miste nella modalità Ultimate Team. In questo modo, uomini e donne giocheranno l'uno al fianco dell'altra, ma non tutti hanno accolto favorevolmente questa scelta da parte del team di sviluppo.

In un'intervista con IGN, EA ha dichiarato che il feedback dopo il reveal è qualcosa che è stato chiaramente considerato. Tuttavia, la compagnia è interessata ad una costante crescita del brand e non è intenzionata a dare adito ai commenti che possono imporre delle barriere tra gli utenti.

"È qualcosa a cui abbiamo davvero pensato profondamente", ha dichiarato John Shepherd, produttore esecutivo e vicepresidente di EA, in un'intervista con IGN. "Riteniamo di poter svolgere un ruolo davvero importante nella crescita di questo sport presentandolo a tutti i nostri fan. Siamo convinti di voler unire il mondo attorno al calcio. Ultimate Team è un ottimo posto per questo. È una modalità in cui puoi costruire la tua fantasquadra con diverse nazionalità, diversi campionati, diversi club. E quindi mi è sembrato un ottimo posto per poterlo fare".

Shepherd afferma che l'obiettivo dell'azienda non si ferma ai "150 milioni di fan" su cui possono contare ora, ma punta al "miliardo di fan". Si tratta di rendere il titolo appetibile al più vasto pubblico possibile, e l'inclusività fa parte del gioco. "Vogliamo che questo gioco e questo marchio, questo club, questo ecosistema diano il benvenuto a tutti. Per quanto riguarda la nostra decisione su come integrare il calcio femminile in Ultimate Team, siamo fortemente convinti di ciò che abbiamo fatto".

E per quanto riguarda coloro che non apprezzano la decisione? Beh, la compagnia dice che questi utenti possono andare in modalità Calcio d'inizio ed ignorare Ultimate Team. "Ci sono altre modalità di gioco, come Calcio d'inizio, in cui si tratta più di una squadra che gioca insieme contro un'altra squadra", afferma Shepherd. "Ma Ultimate Team per noi è una modalità in cui puoi avere un mix di giocatori e puoi costruire la squadra migliore".

In EA Sports FC 24 torneranno anche le modalità Carriera e Manager, per soddisfare gli amanti del single player.