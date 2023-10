EA Sports FC 24 non molla il podio: il calcio di EA domina le classifiche in UK

Circa una settimana fa, dalle classifiche vendite UK è emerso che EA Sports FC 24 è stato al posto, seguito da Assassin's Creed Mirage che ha segnato un punto di svolta importante in direzione di un ritorno al passato della serie Ubisoft. Nonostante il successo di quest'ultimo titolo, il calcio di EA domina ancora in prima posizione in UK.

EA Sports FC 24 continua ad essere il gioco più venduto nel Regno Unito: è questo il dato emerso nel corso della settimana precedente, con dei dati che hanno riportato una realtà similare a quanto visto ad inizio del mese. Il calcio spettacolo di EA che ha compiuto qualche passo avanti con EA Sports FC 24 rimane incontrastato, seguito però dall'ultima iterazione della saga di Assassin's Creed.

Qui a seguire vi riportiamo la classifica ufficiale proveniente dal mercato estero UK:

EA Sports Fc 24; Assassin's Creed Mirage; Star Wars Jedi: Survivor; Lord of the Fallen; Mario + Rabbids Sparks of Hope; Red Dead Redemption; Mario kart 8 Deluxe; The Grinch: Christmas Adventures; Hogwarts Legacy; Minecraft; F1 23; Just Dance 2023 Edition; Call of Duty Modern Warfare II; Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway; The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom; Grand Theft Auto V; Fortnite Transformers Pack; Mario + Rabbids Kingdom Battle; Resident Evil 4; FINAL FANTASY VII & FINAL FANTASY VIII REMASTERED – TWIN PACK; Mortal Kombat 1; Detective Pikachu Returns; Forza Motorsport; Lego Harry Potter Collection; Animal Crossing New Horizons; Nintendo Switch Sports; It Takes Two; THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION; Cyberpunk 2077; Street Fighter 6; The Crew Motorfest; Lego Marvel Super Heroes; Dead Space; Crash Bandicoot N.Sane Trilogy; Miracolous Rise of the Sphinx; Red Dead Redemption 2; New Super Mario Bros U Deluxe; The Sims 4: Horse Ranch; Pokémon Violetto; Need For Speed Unbound.

Il mondo videoludico del Regno Unito continua ad elogiare quanto realizzato da EA con EA Sports FC 24, l'esperienza calcistica che ha aperto le porte ad una nuova epoca delle competizioni e-sportive con un titolo che segue le orme dell'ormai più inesistente collaborazione con FIFA.