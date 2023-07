EA Sports FC 24, non preoccupatevi dei volti dei calciatori: miglioreranno, assicura EA

Parte della comunità di appassionati sembra essere scettica in merito ad EA Sports FC 24, e certamente non per il cambio del nome, resosi necessario dopo la separazione dalla FIFA. La presentazione del gameplay del 13 luglio ha offerto tanti spunti interessanti, ma è trascorsa senza mostrare il bramato gameplay, inoltre c'è chi non ha gradito la resa dei volti dei calciatori.

La copertina della Ultimate Edition di EA Sports FC 24, che presenta un collettivo di celebri calciatori del passato e del presente (una sorta di versione calcistica della celebre cover di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Clyb Band dei Beatles), è attualmente oggetto di scherno sui social media a causa della resa dei volti, giudicata dai più piuttosto scadente e non all'altezza di un gioco tanto importante.

Ci sono Pelé, Zinedine Zidane, David Beckham, Andrea Pirlo, Ronaldinho, Erling Haaland (volto di copertina per la Standard Edition), Heung-min Son, Virgil Van Dijk e Sam Kerr, ma a detta di molti non rendono giustizia alle loro controparti reali.

Stuzzicato sull'argomento da IGN USA, il produttore esecutivo John Shepherd s'è giustificato tirando in ballo l'incredibile numero di giocatori e giocatrici su licenza presenti nel gioco (più di 19 mila), che avrebbe creato più di qualche grattacapo agli sviluppatori. "Abbiamo così tante licenze che anche mettere assieme una cover non è affatto semplice. L'incredibile numero di approvazioni necessarie rende il lavoro ancor più complesso complesso. Non voglio soffermarmi su questi aspetti, ma nel nostro lavoro dobbiamo avere a che fare anche con questo".

Dopodiché è arrivato al punto più interessante per i giocatori assicurando che EA Sports si sta "impegnando moltissimo per migliorare l'aspetto dei giocatori", e che nel gioco finale saranno "fantastici". Ha poi fatto notare che non tutti si sono lamentati, poiché all'indirizzo del team di sviluppo sono arrivati anche molti complimenti per ciò che rappresenta la cover.

Non ci resta che attendere l'uscita del gioco, fissata per il prossimo 29 settembre, per saggiare i risultati del duro lavoro che stanno compiendo i grafici di EA Sports in questi giorni.