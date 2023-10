EA Sports FC 24 non supera Cyberpunk 2077 su Steam: la nuova Top 10

#SteamTopSellers for week of 26 Sep — 3 October 2023 (No F2P):



#1 - Cyberpunk 2077

#2 - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

#3 - EA SPORTS FC™ 24

#4 - Baldur's Gate 3

#5 - Call of Duty®https://t.co/4zJ5Swu9jW