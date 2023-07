EA Sports FC 24: tutte le novità della Carriera, dagli Agenti ai Preparatori

Nonostante non goda del risalto mediatico di Ultimate Team, che settimana dopo settimana si aggiorna celebrando i calciatori più in gamba del mondo, la Carriera è storicamente una delle modalità più apprezzate dai videogiocatori. EA Sports lo sa bene, e in vista di FC 24, primo capitolo del nuovo corso senza FIFA, ha preparato un bel po' di novità.

Data l'importanza dell'argomento, EA Sports ha ben pensato di dedicare il primo appuntamento mediatico dopo la presentazione ufficiale del gameplay di FC 24 interamente alla nuova Modalità Carriera, la quale ripropone l'impalcatura che ne ha decretato il successo, suddivisa in Carriera Tecnico e Carriera Giocatore, arricchendola al contempo con alcune novità sulla carta estremamente interessanti. Procediamo con ordine.

Carriera Tecnico

La Carriera Tecnico di EA Sports FC 24 offrirà agli aspiranti allenatori un maggior controllo sulle tattiche di gioco mediante il nuovo Total Managment System, che consente di selezionate sette differenti Visioni Tattiche. Si spazia dal classico contropiede al rapido Tikitaka di Pep Guardiola, passando per l'aggressivo Gegenpressing di Jürgen Klopp al prudente Park the bus di José Mourinho. La Visione Tattica potrà essere modificata nel corso dell'anno, qualora quella selezionata inizialmente dovesse rivelarsi poco affine ai propri obiettivi di gioco. La Carriera Tecnico sarà inoltre impreziosita dai Preparatori, che miglioreranno col tempo in base allo stile che si decide di adottare. Queste figure, indicate in lingua originale come Coach, si aggiorneranno settimana dopo settimana, richiedendo man mano un budget sempre crescente. Il potenziamento massimo che un giocatore potrà ricevere sarà dato dalla bravura dei Preparatori. La lucidità di questi ultimi, a sua volta, determinerà il livello di potenziamento che i calciatori potranno beneficiare in partita.

Non aspettatevi tuttavia dei Preparatori provenienti dalla realtà, quantomeno non al lancio. Anche se EA Sports si è mostrata aperta a tale possibilità, non escludendo la loro possibile introduzione in un aggiornamento futuro di FC 24, il gioco arriverà sul mercato il prossimo 29 settembre con dei Coach fittizi. A completare la nuova offerta per gli allenatori in erba ci pensano una preparazione dei match ancor più approfondita rispetto al passato, la Modalità Spettatore (che consentirà di osservare le partite da una prospettiva privilegiata, da bordo campo, dagli spalti oppure focalizzandosi su un singolo giocatore), i Dynamic Moments (che doneranno risalto ai momenti chiave della carriera con un piglio cinematografico) e gli Stili di Gioco (una delle principali novità di EA Sports FC 24 che ripasseremo a breve).

Carriera Giocatore

Coloro tra voi desiderosi di sfondare in qualità di giocatore potranno dedicarsi anima e corpo alla Carriera Calciatore, che si presenterà in EA Sports FC 24 con i nuovi Agenti, delle figure atte ad aiutare gli atleti nel conseguimento dei loro obiettivi stagionali, e i nuovi Stili di Gioco, o PlayStyles, che garantiranno una maggiore personalità ai singoli giocatori influenzando in maniera diretta il gameplay. Gli Agenti aiuteranno i calciatori durante tutta la loro carriera, fornendo loro indicazioni su come raggiungere determinati obiettivi, come ad esempio il trasferimento in un Club tanto agognato. I consigli degli Agenti si concretizzeranno sotto forma di Obiettivi, che il giocatore sarà quindi chiamato a conseguire. A tal proposito EA Sports ha fatto un esempio molto chiaro per aiutare a comprendere tale meccanica. Mettiamo caso che un giocatore voglia giocare nel Liverpool, ma deve necessariamente iniziare da un campionato minore: l'Agente suggerirà i migliori club con cui iniziare e stabilirà i traguardi da raggiungere per attirare l'attenzione di quelli più blasonati, ad esempio segnare almeno 15 gol in una stagione.

Basati sui dati rilevati e forniti da Opta e da altre fonti, gli Stili di Gioco puntano invece a donare agli atleti virtuali una dimensione aggiuntiva che esula classiche valutazioni numeriche, consentendo loro di cimentarsi in mosse ed abilità uniche ed autentiche ispirate alla realtà. Ad oggi sono 34 gli Stili di Gioco confermati da EA Sports, suddivisi a in 6 macrocategorie:

Segnare (Tiro Potente, Palla Inattiva, Pallonetto, Tiro di Precisione, Colpo di Testa Potente)

Passaggi (Passaggio Basso, Passaggio Incisivo, Passaggio Lungo, Tiki Taka, Passaggio Teso)

Controllo di palla (Gioco di prima, Talento Naturale, A prova di pressing, Rapido, Tecnico, Illusionista)

Difesa (Blocco, Mastino, Intercetto, Affronta, Scivolata, Gioco d'anticipo)

Fisico (Acrobata, Aereo, Trivela, Inesauribile, Passo rapido, Rimessa lunga)

Portiere (Rimessa lunga, Gioco di piedi, Respingi-cross, Uscita rapida, Allungo migliorato, Riflessi felini).

Come la Carriera Tecnico, anche la Carriera Giocatore presenterà i Momenti Dinamici, scene dal taglio cinematografico pensate per mettere in risalto eventi chiave come il cambio di squadra, una sfilata in città a seguito di un'importante vittoria o l'obiettivo di una vita come il conseguimento del Pallone d'Oro. Nonostante l'enorme focus sul calcio femminile, che in EA Sports FC 24 ricoprirà un ruolo di primissimo piano anche in Ultimate Team, non è purtroppo prevista una Carriera Giocatore al femminile. EA Sports si è mostrata apertissima all'idea, ma per una questione di licenze s'è rivelata infattibile per l'iterazione di quest'anno. Resta tuttavia un obiettivo di primaria importanza, che potrebbe concretizzarsi in una delle prossime edizioni di EA Sports FC.