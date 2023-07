EA Sports FC 24: quali sono le novità del gameplay? Lo svela il video Deep Dive

Il preannunciato video Deep Dive sui segreti del gameplay di EA Sports FC 24 offre al publisher e sviluppatore nordamericano l'opportunità di illustrare le innovazioni ludiche e contenutistiche apportate al nuovo capitolo del simulatore di calcio.

Dopo lo spettacolo di presentazione di EA Sports FC 24, Electronic Arts decide quindi di aprire il valzer dei video approfondimenti sulla nuova era dei giochi di calcio dopo FIFA partendo proprio dall'aspetto che più interessa agli appassionati della serie, ovvero le innovazioni che interesseranno l'impianto di gameplay.

Gran parte delle migliorie apportate in tal senso dai ragazzi di EA Canada verterà attorno ad Hypermotion V, la prossima iterazione della tecnologia adottata da Electronic Arts per restituire a schermo un'esperienza di gioco realistica. Dalla fluidità delle animazioni dei calciatori alla ragnatela di passaggi, passando per la reattività del motore fisico deputato a gestire la palla e i contrasti, Hypermotion V promette di erigere un'impalcatura ludica quantomai solida e, per questo, realistica e divertente. Nel video confezionato da EA ci vengono proposte anche degli approfondimenti sulle modifiche apportate ai tiri di precisione, ai passaggi filtranti, all'intelligenza artificiale dei difensori, alle scivolate, ai calci piazzati e a tantissimi altri dinamiche da sperimentare una volta calcati i campi digitali di FC24.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al nuovo video Deep Dive sul gameplay di EA Sports FC 24 e vi ricordiamo che il simulatore calcistico è atteso al lancio per il 29 settembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con tanto di accesso anticipato al 22 settembre per chi deciderà di acquistare la Ultimate Edition.