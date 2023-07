EA Sports FC 24, le novità di Ultimate Team: calcio femminile, Evoluzioni e Squadre Miste

Nello show di Electronic Arts che ha svelato il gameplay e la data d'uscita di EA Sports FC 24, il publisher statunitense ha svelato tutte le novità che attraverseranno l'esperienza Ultimate Team, dalle Evoluzioni delle Carte FC al sistema PlayStyles passando per il calcio femminile.

Il team di EA Canada parte proprio da quest'ultima sorpresa per spiegare che, per la prima volta in assoluto, gli appassionati di Ultimate Team avranno l'opportunità di gestire squadre di calcio femminile. Il sistema adottato dagli sviluppatori nordamericani sarà identico a quello 'classico' di Ultimate Team, con decine di statistiche da migliorare e un'infinità di rose da costruire per competere nei tornei e nelle competizioni multiplayer internazionali.

L'altra grande sorpresa di EA Sports FC 24 Ultimate Team è rappresentata da Evolutions, un modo tutto nuovo per allestire e, appunto, evolvere la propria squadra dei sogni. I nuovi parametri implementati dal sistema Evolutions consentiranno ai giocatori di migliorare le abilità individuali, gli stili di gioco e le valutazioni complessive dei propri atleti digitali. Il sistema Evolutions si premurerà inoltre di offrire nuovi strumenti per migliorare il design delle Carte con sfondi animati, aspetti esclusivi e altre personalizzazioni che rifletteranno i traguardi raggiunti dalla propria squadra.

Insieme al sistema delle Evoluzioni e al calcio femminile, con sei campionati e l'opportunità di creare delle squadre miste, l'esperienza Ultimate Team di EA Sports FC 24 proporrà la nuova dinamica di gameplay PlayStyles+: il sistema offre ai giocatori delle abilità in campo esclusive, con stili unici che impatteranno profondamente nelle tecniche, nelle abilità e nelle valutazioni complessive dei calciatori.

Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate delle novità di Ultimate Team, ma prima vi ricordiamo che EA Sports FC 24 sarà disponibile dal 29 settembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.