EA Sports FC 24 tra le nuove offerte del Calendario dell'Avvento GameStop

Si rinnovano le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop e per la giornata di sabato 2 dicembre la catena propone una selezione di sconti sui migliori videogiochi del catalogo Electronic Arts e non solo. Siete pronti per le nuove promo di Natale?

Iniziamo con EA Sports FC 24 in offerta a partire da 34.90 euro (versioni PC e Nintendo Switch) mentre con dieci euro in più potete acquistare le edizioni PlayStation e Xbox. Immortals of Aveum per PlayStation 5 costa 24.90 euro e vi segnaliamo anche EA Sports F1 23 a 34,90 euro in versione PlayStation 5, Xbox Series X e PlayStation 4.

Need for Speed Unbound è in promozione a 20.98 euro per console e 14.98 euro per PC e parlando sempre di racing game oggi ci sono anche tanti sconti sui volanti e pedaliere delle migliori marche, per divertirsi a casa come in pista.

Tutte le offerte citate qui sopra sono valide solo per la giornata di oggi, fino alle 23:59 del 2 dicembre, nei negozi e online fino ad esaurimento scorte. Le sorprese del Calendario dell'Avvento di GameStop sono appena iniziate, ogni giorno fino al 24 dicembre compreso tante promo natalizie su giochi, accessori, film in Blu-Ray, gadget e merchandising.