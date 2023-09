EA Sports FC 24 oggetti e crediti Volta gratis con il Welcome Pack da scaricare

Electronic Arts festeggia il lancio di EA Sports FC 24 con uno speciale Welcome Pack gratis per gli abbonati EA Play, se siete iscritti al servizio su PC, PlayStation o Xbox (incluso in Xbox Game Pass Ultimate) potete scaricare un pacchetto di benvenuto con tanti bonus.

Nello specifico nella sezione ricompense EA Play dal browser su PC o direttamente in-game potete scaricare tre diversi bundle:

Fino al 9 novembre - Tatuaggio per il braccio sinistro FC e crediti Volta

Fino al 9 novembre - Bandana FB bianca Club

Fino al 23 ottobre Pacchetto di benvenuto EA Plauy

Il primo include un, il secondo include una bandana bianca con decorazione esclusiva e infine il terzo è il più ricco, dal momento che porta in doteed iQuesti contenuti, lo ricordiamo, sono scaricabili esclusivamente dai membri abbonati a EA Play su tutte le piattaforme (ad eccezione di Nintendo Switch) o EA Play PRO solo su PC.Infine ricordatevi che potete ottenere pacchetti Ultimate Team gratis con Squad Battles , una buona occasione per aggiungere qualche pacchetto extra alla vostra collezione su EA Sports FC 24.