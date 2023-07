EA Sports FC 24 omaggia Gianluca Vialli: sarà tra le prime Carte Eroe al lancio

Electronic Arts ha rivelato ufficialmente quali saranno i primi Eroi di EA Sports FC 24, carte speciali equivalenti delle Icone viste negli ultimi FIFA ed incentrate su iconici giocatore del passato. E tra queste c'è spazio anche per il compianto Gianluca Vialli.

Il leggendario calciatore che ha militato per anni in squadre come Juventus e Sampdoria, scomparso prematuramente a Londra lo scorso 6 gennaio 2023, sarà parte della prima tornata di Carte Eroi prevista per il lancio del gioco il prossimo 29 settembre, pronti per essere ottenuti giocando la modalità Ultimate Team (ecco a tal proposito tutti i dettagli sulla modalità Ultimate Team di EA Sports FC 24) I primi Eroi saranno cinque in tutto: oltre a Vialli sono previsti Alex Scott, Carlos Tevez, Wesley Sneijder e Bixente Lizarazu.

Attraverso un comunicato stampa, EA afferma che "sportività, determinazione, coraggio, positività e resilienza sono alcune delle diverse qualità per le quali Gianluca Vialli era così amato. In accordo con la famiglia di Vialli, EA Sports FC celebrerà la sua eredità attraverso una serie di iniziative realizzate in collaborazione con il suo ex-club Juventus FC. In collaborazione con Marvel Entertainment, Vialli è stato illustrato con un design ispirato ai supereroi Marvel, immortalandolo come una leggenda di questo gioco oltre che un esempio ed un modello da seguire".

Si tratta indubbiamente di un apprezzabile omaggio al celebre calciatore scomparso, pronto a lasciare il segno come leggenda anche all'interno del nuovo gioco di calcio targato EA. Per ulteriori approfondimenti il nostro provato di EA Sports FC 24 vi svelerà ulteriori dettagli sulla nuova iterazione calcistica.