EA Sports FC 24: quando aprono i server in Italia? Ora di sblocco della Standard Edition

Se avete prenotato la Ultimate Edition di EA Sports FC 24 avete iniziato a giocare dal 22 settembre in accesso anticipato, per tutti gli altri invece il day one del nuovo gioco di calcio Electronic Arts è fissato per venerdì 29 settembre. Ma quando aprono i server in Italia?

L'attesa non sarà lunghissima ma preparatevi a fare le ore piccole perché i possessori dell'edizione standard di EA Sports FC 24 potranno iniziare a giocare a partire dalla mezzanotte (00:00) ora italiana di venerdì, indipendentemente dalla piattaforma in proprio possesso. Allo scoccare del 29 settembre i server verrano ufficialmente aperti a tutti potranno giocare a EA Sports FC 24.

Per quanto riguarda il preload, questo è attivo sin dal 22 settembre per i preordini digitali, dunque assicuratevi di aver già scaricato il gioco completo per poter iniziare a divertirvi sin dalla mezzanotte, senza dover attendere che la vostra console o il PC finisca di scaricare le decine di GB del client, quest'ultimo ha una dimensione compresa tra i 40 e 55 GB al netto di eventuali day one patch.

Siete ancora indecisi? La nostra recensione di EA Sports FC 24 potrebbe aiutarvi a fare chiarezza sui punti di forza e i difetti del gioco di calcio targato Electronic Arts.