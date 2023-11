EA Sports FC 24: una parata di stelle nel video che presenta UEFA Euro 2024

Il dominio di EA Sports FC 24 in Europa fa da sfondo alla parata di stelle del calcio del Vecchio Continente che sfila nel video di presentazione di UEFA Euro 2024, l'espansione gratuita che porterà in dote la massima competizione continentale per Nazionali che si terrà nell'estate del 2024 in Germania.

Accompagnato da un ricco aggiornamento, il pacchetto aggiuntivo gratuito di EA Sports FC 24 interamente dedicato a UEFA Euro 2024 verrà lanciato in concomitanza con le fasi finali del torneo continentale al quale parteciperà anche l'Italia.

È proprio all'Italia, e alle nazionali più quotate alla vittoria del trofeo, che EA Sports dedica il filmato di annuncio dell'update gratuito di UEFA Euro 2024, con la possibilità per tutti i giocatori di sbloccare una delle grandi stelle dei prossimi Europei con una Carta speciale Ultimate Team. Gli oggetti speciali e non scambiabili saranno dedicati a Grealish (Inghilterra), Dembele (Francia), Chiesa (Italia), Wirtz (Germania), Van Djik (Olanda) e Morata (Spagna), come suggerito dal video che campeggia in cima alla notizia.

Mentre aspettiamo di conoscere la data di lancio ufficiale di questa espansione gratuita, vi lasciamo in compagnia dell'esilarante bug di EA Sports FC 24 con Allegri dribblomane che sta spopolando sui social.