EA Sports FC 24 fa arrabbiare Del Piero: Pinturicchio ha qualcosa da dire sul Rating UT

Dopo l'attacco di Thiago Silva a EA Sports FC 24, anche l'ex bandiera della Juventus Alessandro Del Piero critica gli sviluppatori di Electronic Arts per i valori espressi dal Rating della sua Carta UT.

In occasione dell'ultima cerimonia organizzata da Electronic Arts per il lancio dell'ultimo capitolo del simulatore calcistico, Pinturicchio ha scherzato con gli amici ed ex compagni bianconeri David Trezeguet e Claudio Marchisio in un siparieto che ha visto i tre ex campioni della Vecchia Signora provare a indovinare i rispettivi Rating della nuova versione di Ultimate Team su EA Sports FC 24.

Le previsioni sui valori Overall per le rispettive Carte FUT sono state rispettate o, quantomeno, accolte con favore da Trezeguet, Marchisio e Del Piero. Il campione trevigiano passato alla storia per i suoi calci piazzati (ma non solo) ha però manifestato il suo disappunto per un particolare aspetto emerso dalle statistiche della sua controparte digitale.

Tra il serio e il faceto, Del Piero ha infatti colto l'opportunità offertagli dal siparietto con gli amici Trezeguet e Marchisio per dirsi contrariato dal valore di 41 su 100 assegnato alle sue capacità difensive. "Potrei anche parlare male del gioco a questo punto!", rimbrotta Pinturicchio prima di sottolineare come "forse avrebbero dovuto parlare con me prima di assegnarmi questo valore difensivo. Ma come, mi han fatto correre come un maiale per tutta la mia carriera per difendere e adesso mi date solo 41?".