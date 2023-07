EA Sports FC 24: quali sono i portieri più forti? Top 10 previsioni

Inganniamo l'attesa per l'uscita di EA Sports FC 24 facendo qualche previsione e speculazione sui rating dei calciatori. Dopo i migliori attaccanti, passiamo oggi ad analizzare quelli che dovrebbero essere i portieri più forti di FC 24.

I migliori portieri di EA Sports FC 24 | Le nostre previsioni

Thibaut Courtois | Real Madrid | 90 (stabile) Ederson | Manchester City | 90 (+1) Manuel Neuer | Bayern Monaco | 89 (- 1) Jan Oblak | Atletico Madrid | 89 (stabile) Alisson | Liverpool | 89 (stabile) Marc-André ter Stegen | Barcellona | 89 (+1) Mike Maignan | Milan | 88 (+1) Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain | 88 (stabile) David De Gea | Svincolato | 86 (-1) Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | 86 (-1)

A meno di grosse sorprese, il belga Thibaut Courtois, in forze al Real Madrid, dovrebbe riconfermarsi al vertice, anche se a nostro parere potrebbe essere pareggiato da Ederson del Manchester City. Un altro portiere con un ottimo potenziale di crescita rispetto allo scorso anno è senz'altro Marc-André ter Stegen: per il tedesco ci siamo contenuti pronosticando un +1, ma non ci stupiremmo affatto se ottenesse un +2 volando fino a 90.

Come Courtois, anche il nostro Gianluigi Donnarumma e lo sloveno Jan Oblak dovrebbero rimanere stabili, mentre Manuel Neuer, David De Gea e Hugo Lloris rischiano di calare. Non sono indicati in Top 10, ma ai piedi della nostra classifica metteremmo Keylor Navas, con un rating ridotto rispetto all'anno scorso, e Wojciech Szczęsny, che dovrebbe mantenere la medesima valutazione.

Le previsioni e le speculazioni sono belle perché sono soggettive, risultando degli ottimi spunti di discussione. Per questo motivo, adesso passiamo a voi la palla: fiondatevi nei commenti e condividete con noi i vostri pronostici in merito ai migliori portieri di EA Sports FC 24! Già che ci siete, fate anche un ripasso di tutti gli stadi già confermati in FC 24.