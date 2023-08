In EA Sports FC 24 potete vincere un Pallone d'Oro solo se avete la console giusta

EA Sports sta riempendo le settimane che ci separano dal lancio di EA Sports FC 24, fissato per il prossimo 29 settembre, svelando tutte le informazioni che i giocatori hanno bisogno di sapere prima di calcare nuovamente i campi di calcio virtuali.

In questi giorni, ad esempio, abbiamo avuto modo di scoprire sia le novità di Ultimate Team sia le nuove aggiunte alla Carriera Tecnico e Giocatore. Per tutti i dettagli in merito alle due modalità vi rimandiamo agli approfondimenti dedicati, qui vogliamo porre l'attenzione su uno dei vanti della Modalità Carriera di FC 24, ossia i nuovi Momenti Dinamici.

EA Sports ha fatto sapere d'aver lavorato sodo per creare dei filmati in grado di celebrare adeguatamente i successi dei giocatori di FC 24, che potranno dunque aspettarsi scene come:

La sfilata nel bus con i trofei conquistati nel corso della stagione;

I premi Tecnico dell'Anno e Giocatore dell'Anno nell'ambito di sfarzose serate di gala;

La premiazione con il Pallone d'Oro, resa possibile da una stretta collaborazione con gli organizzatori del Ballon d'Or.

Scene che si preannunciano emozionanti al solo pensiero, tuttavia è bene precisare che sono disponibili solamente su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Avete letto bene: i nuovi Momenti Dinamici della Carriera Tecnico e Giocatore possono essere vissuti solamente sui dispositivi di gioco dell'attuale generazione. Detto in altri termini, se giocate su PS4, Xbox One e Nintendo Switch non potete vincere un Pallone d'Oro.

L'altra grande esclusiva delle versioni PS5, Xbox Series X|S e PC è rappresentata dal supporto all'HyperMotionV Tecnology, che sfrutta i dati volumetrici di oltre 180 partite di tornei di alto livello (come Champions League, Premier League e Liga spagnola) per ricreare i movimenti degli atleti nella maniera più autentica possibile. Un'altra limitazione generazionale riguarda il Cross-Play: i giocatori PS5, Xbox Series X|S e PC possono giocare sui stessi server, ma saranno separati da quelli Xbox One e PS4, presenti invece in un pool separato. La versione Switch, dal canto suo, non prevede alcun supporto al cross-play.