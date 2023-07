EA Sports FC 24: la Premier League estende la partnership di licenza

La Premier League ha deciso di estendere la partnership con EA. In più, l'associazione ha dichiarato di voler investire nelle comunità e nel calcio giovanile tramite EA Sports FC Futures.

Si tratta di un accordo pluriennale grazie al quale i titoli EA Sports FC potranno continuare a rappresentare squadre, giocatori, stadi e allenatori appartenenti all'associazione. A questo si aggiunge il rinnovato impegno di creare programmi e investimenti nelle comunità e nelle scuole sotto l'etichetta EA Sports FC Futures.

"Attraverso la nostra partnership a lungo termine, la Premier League e EA Sports hanno ispirato generazioni di appassionati di calcio e non vediamo l'ora di svilupparla negli anni a venire", ha dichiarato l'amministratore delegato della Premier League, Richard Masters, a riprova che i videogiochi di calcio non sono caduti in disgrazia.

"Il nuovo gioco EA Sports FC 24 è un'evoluzione significativa di cui siamo orgogliosi di far parte. Oltre a questo, continueremo a sviluppare i progetti esistenti e a introdurne di nuovi ed entusiasmanti".

EA Sports FC 24 , ve lo ricordiamo, è il primo gioco di EA senza licenza FIFA dal 1993, e da qui nasce la motivazione nel cambio del titolo. Il gioco è previsto arrivare il 29 settembre 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e Nintendo Switch, con accesso anticipato dal 22 settembre per chi prenota la Ultimate Edition. Nel frattempo, abbiamo stilato una nostra Top 10 dei migliori attaccanti di EA Sports FC 24.