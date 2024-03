EA SPORTS FC 24 - il prezzo continua a scendere su Amazon, ora acquistabile a 24,99 euro

EA Sports FC 24 è il nuovo capitolo del gioco di calcio più famoso e più venduto al mondo, pubblicato dallo sviluppatore Electronic Arts, si tratta del primo capitolo della nuova serie che ora cambia nome in "EA Sports FC" dopo che EA ha chiuso la collaborazione con FIFA.

EA SPORTS FC 24 in offerta ad un prezzo pazzo

Il gioco è uscito in tutto il mondo il 29 settembre 2023 per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One e Xbox Series X/S e ora è in offerta in edizione fisica su Amazon. Il titolo è acquistabile a 29,99 euro per Nintendo Switch, 41,99 euro per PC o 24,99 euro per PS5, PS4 Xbox One e Series X. Di seguito i link per acquistarlo:

Nonostante la collaborazione terminata con FIFA, EA Sports FC mantiene le licenze di oltre 19.000 giocatori, oltre 700 squadre, oltre 100 stadi e oltre 30 campionati. Il nuovo gioco di calcio di EA è stato sviluppato tramite il motore grafico Frostbite Engine, già utilizzato nella serie di Battlefield e in Dead Space Remake.