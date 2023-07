EA Sports FC 24, prezzo, edizioni e calciatore in copertina: ancora leak

Dopo i leak che hanno svelato la data di lancio di EA Sports FC 24, dal noto insider francese Bilibili-kun arrivano ulteriori anticipazioni sull'erede della serie FIFA.

Stando a quanto riportato dal leaker, il titolo calcistico sarà proposto in Standard e Ultimate Edition, caratterizzate prezzi variabili. Di seguito, vi riportiamo tutti i dettagli diffusi da Bilibili-kun:

EA Sports FC 24 per PC - Standard Edition: 69,99 euro;

- Standard Edition: 69,99 euro; EA Sports FC 24 per PC - Ultimate Edition: 99,99 euro;

- Ultimate Edition: 99,99 euro; EA Sports FC 24 per PS4/Xbox One - Standard Edition: 69,99 euro;

- Standard Edition: 69,99 euro; EA Sports FC 24 per PS5/Xbox Series X|S - Standard Edition: 79,99 euro;

- Standard Edition: 79,99 euro; EA Sports FC 24 Cross-gen - Ultimate Edition: 109,99 euro;

Per il momento non sembrano essere disponibili dettagli in merito alla versione Nintendo Switch di EA Sports FC 24, mentre gli insider già suggeriscono l'inclusione di un Accesso Anticipato con la versione Ultimate di EA Sports FC 24 Stando a quanto riferito da Bilibili-kun, il reveal ufficiale del gioco calcistico dovrebbe arriva in data, con la contestuale apertura dei. Per quest'anno, l'erede di FIFA dovrebbe proporre in copertina l'attaccante, attualmente parte della rosa del Manchester City, in solitaria sulla cover della Standard Edition di. Per quanto riguarda l'edizione Ultimate del gioco, Halland dovrebbe invece essere affiancato da altri importanti rappresentanti del calcio professionistico, sia maschile sia femminile.