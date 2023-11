EA Sports FC 24 e PS5 dominano in Europa a ottobre, Marvel's Spider-Man 2 solo terzo

10.21 milioni di videogiochi per PC e console sono stati venduti a ottobre 2023 in Europa, secondo i dati diffusi da GSD. Un calo del 2.3% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, nonostante l'uscita di titoli di grande richiamo.

EA Sports FC 24 è stato il gioco più venduto del mese scorso, seppur con vendite in calo del 10% rispetto a FIFA 23. Assassin's Creed Mirage guadagna il secondo posto della classifica mentre Marvel's Spider-Man 2 deve accontentarsi del terzo posto.

Mirage ha venduto oltre il 49% in meno di Assassin's Creed Valhalla al lancio nel 2020 ma più di Odyssey e Origins. Marvel's Spider-Man 2 ha venduto il 28% in meno rispetto a God of War Ragnarok nelle prime due settimane, tuttavia il gioco di Santa Monica era disponibile anche su PS4, prendendo in esame la sola PS5, le vendite di Marvel's Spider-Man 2 risultano superiori dell'8%.

EA Sports FC 24 (EA) Assassin's Creed Mirage (Ubisoft) Marvel's Spider-Man 2 (Sony) Super Mario Bros Wonder (Nintendo) (vendite digitali escluse) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Lords of the Fallen 2023 (CI Games) Battlefield 2042 (EA) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) It Takes Two (EA)

Sul fronte hardware, PlayStation 5 è stata la console più venduta (escluse le vendite in UK e Germania, non tracciate da GSD) con un aumento del 143% rispetto a ottobre 2022. Nintendo Switch in seconda posizione con un calo del 20% su base annua mentre le vendite di Xbox Series X/S calano del 52% rispetto a dodici mesi fa in Europa. In totale sono state vendute 481.000 console a ottobre nel nostro continente.