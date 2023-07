EA Sports FC 24 punta al realismo totale grazie alla potenza del Frostbite Engine

Electronic Arts ha definitivamente alzato il sipario sul suo nuovo gioco calcistico rivelando gameplay e data d'uscita di EA Sports FC 24: l'opera sportiva punta ad essere ancora più grande ed ambiziosa rispetto a quanto fatto dagli sviluppatori in passato con FIFA, anche sul fronte puramente tecnico.

EA ha infatti confermato che EA Sports FC 24 è stato realizzato tramite il Frostbite Engine, il suo motore grafico proprietario su cui già si basano diverse altre produzioni di punta del colosso americano, tra cui la serie di Battlefield e Dead Space Remake. Il Frostbite venne già utilizzato con successo anche in FIFA 23 e FIFA 22, e sembra pronto a lasciare il segno anche nel nuovo titolo calcistico, il suo gameplay e le sue modalità di gioco.

"Il rivoluzionario Frostbite Engine offre The World’s Game con dettagli realistici, portando un nuovo livello di immersione in ogni partita", scrive EA nel comunicato stampa volto a presentare il gioco, alzando così ancora più in alto le aspettative nei confronti di EA Sports FC 24. Oltre alla conferma anche per quest'anno dell'impiegno del Frostbite Engine, gli sviluppatori hanno anche già diffuso tutte le novità sulla modalità Ultimate Team di EA Sports FC 24, che offrirà non solo il calcio femminile, ma anche la possibilità di creare squadre miste e la nuova opzione Evolutions.