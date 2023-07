EA Sports FC 24 quando esce e quanto costa: versioni, Standard vs Ultimate, bonus preorder

Electronic Arts ha svelato ufficialmente EA Sports FC 24 parlando dei gameplay e dei nuovi contenuti, in attesa di poter provare il gioco con mano vediamogli aspetti legati alla data di uscita, al prezzo e alle versioni disponibili.

EA Sports FC 24 quando esce e quanto costa

EA Sports FC 24 esce il 29 settembre 2023 su PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. EA Sports FC 24 supporta l'upgrade gratis a PS5 e Xbox Series X/S, inoltre Electronic Arts fa sapere che la versione Switch non sarà una edizione Legacy ma sarà comparabile alle altre, sicuramente una bella notizia per i possessori della console Nintendo. Le versioni PS4 e Xbox One di EA Sports FC 23 non supportano la tecnologia HyperMotion.

EA Sports FC 24 Standard vs Ultimate Edition cosa cambia?

Le versioni di EA Sports FC 24 sono due: Standard e Ultimate Edition. EA Sports FC 24 è in preordine su Amazon, la versione base ha Erling Haaland in copertina e include oltre al gioco completa anche i seguenti bonus: oggetto atleta copertina in prestito, prestito oggetto ambasciatore maschile, prestito oggetto ambasciatore femminile, slot stili di gioco Club, punti personalità carriera giocatore e allenatore a 5 stelle carriera tecnico. EA Sports FC 24 costa 59.99 euro per Nintendo Switch, 69.99 euro per PC e 79.99 euro per PS4, PS5, Xbox One e Series X. Preordina ora su Amazon:

La versione Ultimate invece costa 109.99 euro ed è disponibile solamente in formato digitale: questa versione include oltre al gioco i seguenti bonus: eroe UCL Ultimate Team per i preordini effettuati entro il 22 agosto, fino a 7 giorni di accesso anticipato, 4.600 Punti FC, campagna Nike Ultimate Team, divisa e prestito Nike Ultimate Team, 1 giocatore TOTW Ultimate Team e tutti gli incentivi della Standard Edition.

Come giocare a EA Sports FC 24 prima del lancio

Com avrete intuito, per giocare a EA Sports FC 24 in anticipo prima del lancio bisogna preordinare la Ultimate Edition o in alternativa a abbonarsi a EA Play PRO su PC, in entrambi i casi inizierete a giocare dal 22 settembre, con una settimana di anticipo. Gli abbonati EA Play su console hanno diritto alla prova di dieci ore a partire dal 22 settembre.