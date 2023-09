EA Sports FC 24 quando esce la demo? Brutte notizie

Quando esce la demo di EA Sports FC 24? Sono in molti a chiedersi se il nuovo gioco di calcio Electronic Arts avrà una demo scaricabile prima del lancio, ma in realtà a tal proposito non ci sono notizie positive.

Da tempo il publisher ha abbandonato la tradizione della demo di FIFA e questa non verrà ripresa in occasione del debutto di EA Sports FC, diretto erede del celebre gioco di calcio. In altre parole, non ci sono piani per pubblicare una demo di EA Sports FC 24 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ne prima ne dopo il lancio, anche se ovviamente le cose potrebbero cambiare in futuro.

Negli ultimi anni il publisher ha preferito offrire una prova di 10 ore del gioco completo agli abbonati EA Play e lo stesso accadrà con EA Sports FC 24, disponibile per gli iscritti al servizio dal 22 settembre, una settimana prima del lancio fissato per il 29 settembre. Se invece siete abbonati a EA Play PRO (solo su PC), dallo stesso giorno potete scaricare la versione completa del successore spirituale di FIFA.

Nel frattempo, scopriamo quando esce la Web App di EA Sports FC 24, strumento indispensabile per gestire la propria squadra di Ultimate Team nel nuovo gioco di calcio Electronic Arts.