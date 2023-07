EA Sports FC 24: quando mostrano il gameplay? Data e ora

Electronic Arts ha finalmente alzato il sipario sul suo nuovo gioco di calcio mostrando il primo trailer di EA Sports FC. Il filmato non ci mostra tuttavia sequenze vere e proprie di gameplay, mostrandosi invece come la tipica presentazione in computer grafica.

Quando arriva dunque il primo video-gameplay effettivo di EA Sports FC 24? Fortunatamente gli appassionati di titoli calcistici non dovranno aspettare troppo a lungo: EA ha infatti già confermato che il gameplay del suo nuovo sportivo verrà pubblicato giovedì 13 luglio alle ore 18:30. Questa sarà quindi l'occasione per vedere in azione EA Sports FC 24 e farsi così un'idea più chiara delle sue meccaniche di gioco, della sua tenuta tecnica ed anche di eventuali novità nelle meccaniche ludiche rispetto a quanto fatto dalla compagnia americana con FIFA 23 ed i giochi precedenti della serie.

Con l'uscita del gioco fissata al 29 settembre 2023 su PC e console PlayStation e Xbox (confermata dunque la pubblicazione cross-gen del gioco calcistico EA anche per quest'anno), l'azienda sfrutterà al massimo i due mesi che ci separano dal debutto sul mercato per pubblicizzare al meglio EA Sports FC 24 e rivelare ogni dettaglio su gameplay, modalità e contenuti generali. A tal proposito, scopriamo se EA Sports FC 24 avrà l'upgrade gratis a PS5 e Xbox Series X/S e se supporterà la tecnologia Hypermotion.