EA Sports FC 24 raggiunge i 14,5 milioni di giocatori e festeggia con Haaland gratis

Nome diverso, stessa storia. Nonostante l'assenza del marchio FIFA, EA Sports FC 24 si è rivelato un grandissimo successo, come evidenziato dai numeri appena snocciolati da EA Sports.

Nell'ambito dell'ultimo report finanziario - pubblicato quest'oggi e facente riferimento al secondo trimestre dell'anno fiscale in corso - EA Sports ha rivelato che il numero degli account attivi su EA Sports FC 24 ha superato quota 14,5 milioni. Si tratta dunque di un aumento di ben 3,2 milioni rispetto agli 11,3 milioni comunicati il mese scorso, quando il gioco aveva appena festeggiato la sua prima settimana di vita.

La comunità di appassionati continua a crescere ed Andrew Wilson non può che esserne soddisfatto. Nel commentare la performance del fiore all'occhiello del suo catalogo, il CEO di EA Sports ha tessuto le lodi della sua compagnia facendo notare che "ha lanciato con successo EA Sports FC 24 trasformando uno dei più grandi franchise del mondo in una piattaforma potente e interattiva per il futuro dei fan del calcio".

Unendovi ai festeggiamenti, avete l'opportunità di ricevere in regalo una carta Ultimate Team dell'uomo copertina Erling Haaland. Tutto ciò che dovete fare è assicurarvi di effettuare il login ad FC 24 entro la mezzanotte di oggi 1 novembre, dopodiché l'Oggetto Giocatore Permanente vi verrà recapitato in FUT a dicembre. Per evitare gravi ripercussioni sul mercato, la carta possiede un valore totale di 87, dunque inferiore a quello della sua versione normale... ma hey, si tratta pur sempre del gigante norvegese gratis!