EA Sports FC 24 Rating: quali sono i calciatori più forti? Previsioni e speculazioni

Mancano ancora un paio di mesi abbondati al lancio di EA Sports FC 24, il quale non ha ancora scoperto tutte le sue carte. Tra i momenti più attesi figura senza ombra di dubbio il reveal dei rating dei calciatori più forti del gioco, ma nel frattempo nulla ci impedisce di fare qualche speculazione al riguardo.

Avrà pure abbandonato la licenza FIFA e cambiato nome, ma la simulazione calcistica di EA Sports continua a godere di un parco licenze da antologia. I numeri ufficiali parlano di ben 19 mila giocatori e giocatrici provenienti da tutti il mondo, oltre a 700+ squadre, 100+ stadi e 30+ campionati. In attesa della presentazione ufficiale dei rating, abbiamo ripensato alla stagione calcistica appena trascorsa nel tentativo di prevedere le valutazioni dei calciatori più forti del gioco. Un esercizio un po' complicato, ma che può sicuramente risultare un interessante spunto di discussione.

In merito all'uomo di copertina Erling Haaland pronostichiamo un aumento di almeno un paio di punti rispetto al rating di 88 dell'anno scorso. Riteniamo che per un calciatore capace di segnare 36 gol in Premier League e guidare la propria squadra verso la conquista di un triplete da sogno sia doverosa una valutazione di almeno 90. Due punti in più se li meritano anche Vinicius Jr. del Real Madrid, eletto miglior calciatore dell'ultima stagione de LaLiga, e l'ultimo uomo del Barcellona Marc-André ter Stegen, che con una mostruosa percentuale di parate dell'84,7% si è rivelato il portiere più consistente delle principali leghe europee. Vinicius Jr. Salirebbe così a 88, mentre Ter Stegen a 90, pareggiando Thibaut Courtois. Premio in vista anche per Harry Kane? Con ben 30 reti segnate l'uragano del Tottenham si è rivelato secondo solo ad Haaland in Premier League, dunque non ci non ci stupiremmo affatto se vedesse il suo rating salire da 89 a 90.

Che dire poi di Viktor Osimhen, uno degli eroi del terzo scudetto del Napoli? In FIFA 23 Ultimate Team la valutazione del centravanti nigeriano, al netto di eventuali carte speciali, si fermava a 83, mentre in EA Sports FC 24 ci aspettiamo di vederla almeno a 87, con un aumento di ben 4 punti. Restando in terra partenopea, ci auguriamo un boost anche più consistente per Khvicha Kvaratskhelia, visto che il 74 di FUT 23 non è assolutamente rappresentativo del giocatore che è diventato. In EA Sports 24 ci aspettiamo di vederlo ampiamente nel territorio degli ottanta: un 85 ci starebbe bene, che dite? Visto il livello espresso sui campi della Serie A, ci aspettiamo un punticino in più anche per Sergej Milinkovic-Savic e Theo Hernández: il primo passerebbe da 86 a 87, il secondo da 85 a 86.

Campioni come Lionel Messi e Kevin De Bruyne dovrebbero rimanere stabili sul 91, esattamente come Karim Benzema e Mohamed Salah meritano di conservare il proprio 90, Neymar Jr il suo 89 e Luka Modric il suo 88. Discorso diverso per gente di alto profilo come Cristiano Ronaldo, Virgil Van Dijk, Keylor Navas, Joao Cancelo, Sadio Mané e N'Golo Kanté, che potrebbero vedere una riduzione dei propri OVR a seguito di una stagione al di sotto delle loro potenzialità.

Voi cosa ne pensate? Quali sono le vostre previsioni in merito ai rating di EA Sports FC 24? Sbizzarritevi nei commenti!