EA Sports FC 24: i rating dei calciatori del Milan, il migliore è Maignan

A qualche settimana dal lancio di EA Sports FC 24, andiamo alla scoperta dei rating dei calciatori delle principali squadre italiane. Dopo aver visto da vicino i punteggi della Juventus e gli OVR del Napoli, è giunto il momento di analizzare il Milan: ecco i giocatori più forti della squadra milanese!

EA Sports FC 24 - I rating del Milan

Mike Maignan - 87

Rafael Leao - 86

Theo Hernandez - 85

Ismael Bennacer - 84

Fikayo Tomori - 84

Olivier Giroud - 82

Samuel Chukwueze - 81

Davide Calabria - 81

Christian Pulisic - 79

Rade Krunic - 78

Tijjani Reijnders - 78

Malick Thiaw - 77

Ruben Loftus-Cheek - 77

Noah Okafor - 76

Yunus Musah - 74

La stella più splendente dei diavoli è il suo estremo difensore, Mike Maignan, che rimane stabilmente a 87 senza registrare né aumenti né cali rispetto a FIFA 23. Incremento che hanno invece registrato Rafael Leao, in crescita di un +3 dall'84 dello scorso anno, e soprattutto Reijnders, in crescita di ben 7 punti rispetto all'annata precedente che lo ha visto vestire la maglia dell'AZ.

Miglioramenti anche per Bennacer (+2), Chukwueze (+2), Calabria (+1), Krunic (+1), Thiaw (+5), Loftus-Cheek (+1), Okafor (+5) e Musah (+1). Stabili invece Hernandez, Tomori, Giroud, mentre l'unico a far registrare un calo è stato Pulisic (-3).

Prima di salutarvi e rimandarvi al 29 settembre, giorno in cui EA Sports FC 24 approderà su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch, vi ricordiamo che nelle scorse ore è stata confermata la presenza dell'Udinese Arena in qualità di terzo stadio italiano (dopo i già presenti San Siro e Allianz Stadium) ed è stato rinnovato l'accordo per i kit e i loghi ufficiali della Nazionale Italiana.