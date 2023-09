EA Sports FC 24: i rating dei calciatori del Napoli, volano Osimhen e Kvara

EA Sports FC 24 non è ancora uscito, ma in rete sono già trapelati i rating della maggior parte degli oltre 19.000 calciatori presenti nel gioco. Dopo aver visto i punteggi della Juventus, stavolta puntiamo i riflettori sui rating dei calciatori del Napoli, la squadra campione d'Italia in carica.

EA Sports FC 24 - I rating del Napoli

Victor Osimhen - 88

Khvicha Kvaratskhelia - 86

Giovanni Di Lorenzo - 85

Stanislav Lobotka - 84

André-Frank Zambo Anguissa - 83

Alex Meret - 83

Piotr Zieliński - 83

Matteo Politano - 81

Amir Rrahmani - 81

Mario Rui - 81

Giacomo Raspadori - 79

Mathías Olivera - 78

Jesper Lindstrom - 77

Juan Jesus - 75

Leo Skiri Østigård - 73

A spiccare nella rosa della squadra partenopea sono senza dubbio le due stelle Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, che avendo disputato un campionato eccezionale hanno anche visto i loro rating di base compiere un importante balzo da FIFA 23 ad oggi. Osimhen ha fatto segnare un +5, dal momento che nella precedente iterazione della simulazione calcistica di EA Sports partiva da una base di 83, mentre Kvara addirittura un +12, visto che prima della sua esplosione calcistica possedeva un tiepido 74.

Bene anche gli altri, con il capitano Di Lorenzo che da FIFA 23 ha registrato un +3, Lobotka (+3), Anguissa (+2), Meret (+5), Rrahmani (+1), Mario Rui (+3), Olivera (+1) e Lindstrom (+2). Stabili Zieliński, Politano, Raspadori e Østigård, mentre Juan Jesus è l'unico ad aver fatto registrare un calo da FIFA 23, seppur lieve (-1).

Già che ci siete, date anche ad un'occhiata alla classifica con i migliori 50 calciatori di EA Sports FC 24, dove trovano spazio diversi campioni e campionesse con OVR di 90 o più... punteggi che nessun calciatore militante in Serie A è riuscito a raggiungere. Si spera nelle carte In-Form che verranno messe a disposizione nel corso della stagione!