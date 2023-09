EA Sports FC 24: i rating dei giocatori dell'Inter, svettano Martinez e Barella

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei rating dei calciatori delle principali squadre italiane in EA Sports FC 24. Dopo Juventus, Napoli e Milan, passiamo ora sull'altra sponda milanese per analizzare da vicino l'Inter.

EA Sports FC 24 | I rating dell'Inter

Lautaro Martinez - 87

Nicolò Barella - 86

Alessandro Bastoni - 85

Hakan Çalhanoglu - 85

Yann Sommer - 84

Francesco Acerbi - 83

Benjamin Pavard - 83

Federico Dimarco - 82

Denzel Dumfries - 81

Henrix Mxit'aryan - 81

Juan Cuadrado - 80

Matteo Darmian - 80

Marcus Thuram - 79

Carlos Augusto - 79

Yann Aurel Bisseck - 74

Il più grande vanto della formazione nerazzurra è ovviamente l'argentino Lautaro Martinez, che dall'anno scorso ha guadagnato un punto arrivando fino all'attuale OVR di 87. Rispetto a FIFA 23 risulta essere invece stabile Nicolò Barella, che può comunque consolarsi sapendo di essere l'unico italiano in lizza per il Pallone d'Oro 2023.

Per quanto concerne il resto della rosa, segnaliamo che hanno fatto registrare dei miglioramenti Bastoni (+1), Çalhanoglu (+1), Acerbi (+1), Pavard (+4), Dimarco (+4), Thuram (+1), Carlos Augusto (+6) e Bisseck (+6). Stabili Mxit'aryan e Darmian, mentre gli unici ad aver subito dei cali sono stati Sommer (-1), Dumfries (-1), Cuadrado (-3). Come avrete sicuramente già notato, l'Inter non offre alcun pezzo da novanta, esattamente come tutte le altre squadre italiane..

Potete proseguire il vostro viaggio alla scoperta dei rating consultando la Top 50 dei calciatori più forti di EA Sports FC 24, nella quale per la prima volta dopo molto tempo non troverete Cristiano Ronaldo. Per cominciare a giocare bisogna invece attendere il 29 settembre (o il 22 settembre, se avete ordinato l'Ultimate Edition), giorno in cui EA Sports FC 24 approda ufficialmente su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Pc e Nintendo Switch.