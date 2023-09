EA Sports FC 24: i rating dei giocatori del Real Madrid, Courtois in cima

Dopo essere scesi nel dettaglio dei rating di squadre come Juventus e Inter, è il momento di approfondire anche i rating legati ai giocatori del Real Madrid in EA Sports FC 24. Si prevedono alcuni riassestamenti nelle classifiche di questa squadra.

EA Sports FC 24 | I rating del Real Madrid

Thibaut Courtois – 90

Vinicius Jr. – 89 (+3) – confermato

Luka Modric – 88

Toni Kroos – 88

Federico Valverde – 87 (+3)

Jude Bellingham – 86 (+2) – confermato

Antonio Rüdiger – 86 (-1)

David Alaba – 86

Éder Militão – 85 (+1)

Rodrygo – 83 (+2)

Daniel Carvajal – 83 (-1)

Nacho Fernández – 82

Joselu – 82 (+2)

Aurélien Tchouaméni – 82

Eduardo Camavinga – 82 (+3)

Kepa Arrizabalaga – 81 (+1)

Ferland Mendy – 81 (-2)

Brahim Díaz – 79 (+1)

Fran García – 77 (+2)

Dani Ceballos – 76 (-1)

Andriy Lunin – 75

Álvaro Odriozola – 75 (-3)

Arda Güler – 73

Reinier – 67 (-2)

Svetta in cima Thibaut Courtois, ma in generale la fotografia delle previsioni restituisce una situazione priva di grandi variazioni. Alcuni dei cambiamenti più significativi si rintracciano nelle valutazioni di Federico Valverde (+3) e Vinicius Jr (+3), grazie alle ultime prestazioni registrate da questi giocatori. Quest'ultimo sarà probabilmente una delle migliori ali dell'FC 24 quest'anno.

Notevole è stata anche l'ascesa di Jude Bellingham (+2), classe 2003, grande promessa del calcio mondiale e autori di brillanti giocate. Per i suoi vent'anni, i risultati conseguiti fino a questo momento sono notevoli, con un punteggio destinato ad alzare negli anni a venire. È quasi garantito che sarà un Wonderkid per gli appassionati della modalità Carriera e uno dei migliori centrocampisti del gioco.

In cima svettano ancora i senior Courtois, Kroos o Modric. Nonostante l'età che avanza in loro sfavore, continuano a offrire prestazioni sensazionali sul campo da gioco. Per ulteriori approfondimenti sui rating, vi invitiamo anche a scoprire la Top 50 dei calciatori più forti di EA Sports FC 24.