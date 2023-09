EA Sports FC 24 Rating: i migliori calciatori della Liga spagnola, un portiere batte tutti

Abbiamo già visto chi sono i calciatori più forti in assoluto in EA Sports FC 24, ma anche i singoli campionati meritano attenzione. Oggi andiamo alla scoperta dei migliori giocatori militanti nella Liga spagnola: preparatevi ad una parata di stelle!

Pur non raggiungendo le vette della Premier League inglese e nonostante la "minaccia" rappresentata da un campionato arabo che non bada a spese, LaLiga continua a vantare alcuni dei atleti più in gamba del mondo. A spiccare su tutti sono il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois e l'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski, entrambi caratterizzati da un OVR pari a 90, ma non scherzano neppure Vinicious Jr., André ter Stegen e Antoine Griezman. Ecco a voi i 24 calciatori più forti di EA Sports FC 24!

EA Sports FC 24 - Top 24 LaLiga

Thibaut Courtois (Real Madrid) - 90 Robert Lewandowski (Barcellona) - 90 Vinicious Jr. (Real Madrid) - 89 Marc-André ter Stegen (Barcellona) - 90 Antoine Griezmann (Atletico Madrid) - 88 Jan Oblak (Atletico Madrid) - 88 Federico Valverde (Real Madrid) - 88 Nigel de Jong (Barcellona) - 87 Luka Modric (Real Madrid) - 87 Ronald Araujo (Barcellona) - 86 Jude Bellingham (Real Madrid) - 86 João Cancelo (Barcellona) - 86 Eder Militao (Real Madrid) - 86 Pedri (Barcellona) - 86 İlkay Gundogan (Barcellona) - 86 Toni Kroos (Real Madrid) - 86 Daniel Parejo (Villareal) - 86 Marcos Javier Acuña (Siviglia) - 85 Alaba (Real Madrid) - 85 Iago Aspas (Celta Vigo) - 85 Jules Koundé (Barcellona) - 85 Rudiger (Real Madrid) - 85 Rodrygo (Real Madrid) - 85 Mikel Merino (Real Sociedad) - 84

Come avrete sicuramente notato scorrendo l'elenco, la classifica dei migliori calciatori della Liga spagnola è quasi un affare a due, dal momento che la maggior parte dei presenti militano nel Real Madrid oppure nel Barcellona. L'Atletico Madrid si difende con due stelle, mentre squadre come Celta Vigo, Villareal, Siviglia e Real Sociedad contano un solo rappresentante.

Già che ci siete, scorrete anche i rating delle principali squadre della nostra Serie A.