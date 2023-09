EA Sports FC 24 Rating: da Haaland a Tonali, la Premier League è una parata di stelle!

Dopo aver svelato i rating dei calciatori più forti del mondo di EA Sports FC 24, Electronic Arts stila l'elenco dei 24 campioni che militano nei club inglesi della Premier League.

A dispetto della campagna acquisti faraonica condotta dagli emiri della Saudi Pro League, anche per quest'anno lo scettro del campionato più ricco del pianeta rimane saldamente nelle mani della Premier League.

Basta dare un'occhiata ai campioni della Top 24 stilata da EA per rendersi conto dell'importanza della massima serie inglese, dalle stelle affermate come De Bryune, van Dijk e Salah agli astri nascenti del calcio mondiale come e Odegaard, Saka e, soprattutto, Haaland. Nell'Olimpo del calcio inglese troviamo anche Tonali, il centrocampista della nazionale italiana trasferitosi dal Milan al Newcastle nel corso dell'ultima sessione di calciomercato.

EA Sports FC 24 - Top 24 della Premier League

91 - Haaland

91 - De Bruyne

89 - Alisson

89 - Casemiro

89 - Ruben Dias

89 - Rodri

89 - Salah

89 - van Dijk

88 - Ederson

88 - Bruno Fernandes

88 - Bernardo Silva

87 - Odegaard

87 - Son

86 - Alexander-Arnold

86 - Nkunku

86 - Robertson

86 - Saka

86 - Tonali

85 - Foden

85 - Martinez

85 - Grealish

85 - Diogo Jota

85 - Rice

85 - Trippier

