EA Sports FC 24: i Rating di Ronaldo e Messi sono in declino

Il tempo passa per tutti, anche per Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, che per anni hanno rappresentato le stelle più splendenti del firmamento calcistico. I due fuoriclasse si sono contesi a lungo il titolo di miglior giocatore della simulazione di EA Sports, ma in FC 24 la musica sarà differente: sono entrambi in declino, specialmente il portoghese...

Mancano più di venti giorni al lancio di FC 24 ed EA Sports non ha ancora pubblicato i rating in via ufficiale, ma certi segreti sono difficili da mantenere quando c'è una Closed Beta in corso e un battaglione di data miner continuamente all'opera. I rating dei calciatori sono dunque già esondati in rete (avete già spulciato la Top 50 di EA Sports FC 24?) mettendo in evidenza i cali di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Per la prima volta dopo molti anni di giochi targati EA Sports, la pulce argentina (sette volte Pallone d'Oro e Campione del Mondo in carica) non occupa la cima della classifica, mancando l'obiettivo per un soffio. Messi ha visto il suo rating scendere dal 91 di FIFA 23 al 90 di EA Sports FC 24, un punticino in meno che lo costringe a guardare da dietro le tre punte di diamante del calcio maschile Kylian Mbappé, Erling Haaland e Kevin De Bruyne, che vantano un OVR di 91, e la miglior calciatrice del lotto, Alexia Putellas, anch'ella a quota 91. È andata molto peggio al portoghese: Cristiano Ronaldo è sprofondato dal 90 di FIFA 23 all'86 di FC 24, un punteggio che lo tiene persino fuori dalla Top 50 di EA Sports FC 24 (ma sicuramente dentro alla Top 100). La stella dell'Al Nassr, che di Palloni d'Oro ne conta cinque, sarà sicuramente meno ambito di un tempo in Ultimate Team.