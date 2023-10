EA Sports FC 24 in regalo acquistando una console Microsoft

Ottima promozione su Amazon se stavate aspettando una promozione interessante per acquistare una nuova console di Microsoft per giocare al nuovo titolo di calcio EA Sports FC 24, vediamo assieme le promozioni per acquistare le console.

Al prezzo più basso possiamo trovare Xbox Series S di colore bianco, quindi con una memoria interna da 512 GB, al prezzo di 299,99 euro con inclusa la copia digitale di EA Sports FC 24 in edizione Standard.

Clicca qui per acquistare Xbox Series S in bundle con EA Sports FC 24 ad un prezzo scontato



Se invece non volete cedere a compromessi e giocare in 4K, anche Xbox Series X è scontata se acquistata in bundle con il gioco, il bundle è infatti acquistabile al prezzo scontato di 549,99 euro, praticamente il gioco è gratuito.

Clicca qui per acquistare Xbox Series X in bundle con EA Sports FC 24 ad un prezzo scontato

A soli 10 euro in più, quindi 569,99 euro, è possibile acquistare sempre Xbox Series X in bundle sia con EA Sports FC 24 che con Diablo IV o Forza Horizon 5, a questo link potete acquistare il bundle con FC24 e Diablo IV, qui invece quello con FC24 e Forza Horizon 5.