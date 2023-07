EA Sports FC 24: quali sono i requisiti di sistema della versione PC?

EA Sports FC 24 è la nuova era dei videogiochi di calcio dopo FIFA e, nel desiderio di mostrare le sua concezione di produzioni digitali a tema e-sportivo, Electronci Arts è pronta a scendere sul campo per segnare. Il 29 settembre 2023 si avvicina sempre di più, con un roboante suono di tifosi che urlano a gran voce per la grande sfida.

Gli ultimi giorni sono stati alquanto fondamentali per tutte le informazioni su EA Sports FC 24 dall'uscita al costo delle versioni del gioco ma, in un momento di campagna marketing alquanto intensa per il lancio previsto alla fine dell'estate, Electronic Arts ha anche comunicato i requisiti minimi e consigliati della versione PC del gioco. Pronti ad un anno ricco di goal e ambiti trofei da conquistare?

Requisiti di sistema minimi EA Sports FC 24

Sistema operativo: Windows 10 - 64 Bit;

Processore: Intel Core i5-6600 K 3.50 GHz o AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz;

8 GB di RAM;

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB o AMD Radeon RX 570 4GB;

DiretX 12;

100 GB di spazio disponibile.

Requisiti di sistema consigliati EA Sports FC 24

Sistema operativo: Windows 10 - 64 Bit;

Processore: Intel Core i7-6700 K 3.40 GHz o AMD Ryzen 7 2700X 3.7 GHz;

12 GB di RAM;

NVIDIA GeForce GTX 1660 o AMD Radeon RX 5600 XT;

DiretX 12;

100 GB di spazio disponibile.

È tempo di prepararsi al meglio in previsione dell'arrivo sul campo delle produzioni videoludiche e-sportive a tema calcio, con una sfida che nel corso del prossimo futuro vedrà nuovi avversari schierarsi per la corsa alla vittoria del titolo di miglior gioco del genere di riferimento.