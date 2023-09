EA Sports FC 24, Osimhen fa 90: il Team 1 di Road to the Knockouts è disponibile

EA Sports FC 24 è arrivato da un solo giorno sul mercato, ma è già tempo di promo per Ultimate Team! Dopotutto la stagione calcistica va avanti inesorabile ed è già giunto il momento di celebrare la fase a gironi delle massime competizioni europee: ecco a voi il Team 1 di Road to the Knockouts.

La campagna Road to the Knockouts offre degli Oggetti Giocatori Dinamici che si aggiornano in base alle prestazioni reali della propria squadra nella Fase a Gironi di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.

Le regole sono quelle di sempre: ogni carta Road to the Knockouts ha il potenziale per ottenere due distinti upgrade in base ai risultati della propria squadra nelle partite rimanenti della Fase a Gironi. Un oggetto RTTK otterrà un "Miglioramento Vittoria" se il suo club riuscirà a vincere due partite consecutive nei rimanenti match della fase a gironi e un "Miglioramento Qualificazione" se la sua squadra riuscirà a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta. Trattandosi di upgrade di squadra, i giocatori non dovranno essere necessariamente presenti in campo per ottenere il potenziamento. Alcune giocatrici della UWCL avranno inoltre diritto a un ulteriore upgrade se il loro club riuscirà a raggiungere con successo la fase a gironi tramite le partite di qualificazione del secondo turno.

FUT 24 | Team 1 di Road to the Knockouts

UCL - Erling Haaland (Manchester City) - 92

UCL - Victor Osimhen (Napoli) - 90

UCL - Bruno Fernandes (Manchester United) - 90

UCL - Bukayo Saka (Arsenal) - 89

UCL - Leonardo Bonucci (Union Berlin) - 88

UCL - Rodrigo De Paul (Atletico Madrid)- 86

UCL - Lois Openda (Lipsia) - 85

UCL - Pierre Kalulu (Milan) - 85

UCL - Matts Wieffer (Feyenoord) - 84

UCL - Deiver Machado (Lens) - 83

UWCL - Svenja Huth (Wolfsburg) - 87

UEL - Luis Diaz (Liverpool) - 87

UEL - Kiliann Sildillia (Friburgo) - 83

UECL Edin Džeko (Fenerbahce) - 88

I calciatori e la finora unica calciatrice di Road to the Knockouts rimarranno nei pacchetti per una settimana esatta, ovvero fino a venerdì 6 ottobre, quando verranno sostituiti dai membri del Team 2. In aggiunta, ci sono anche Bruno Guimaraes (86) ottenibile tramite Sfida Creazione Rosa e Reyna (84) sotto forma di Obiettivo Giocatore.