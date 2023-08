EA Sports FC 24: alla scoperta dei Club nel nuovo video Deep Dive

Dopo aver svelato tutti i segreti di EA Sports FC 24 Ultimate Team, il nuovo video Deep Dive confezionato da Electronic Arts ci permette di familiarizzare con i Clubs e le relative funzionalità ingame.

Il filmato di approfondimento confezionato dai ragazzi di EA Canada delinea il perimetro ludico e contenutistico dei nuovi Club di EA Sports FC 24. Nel corso di ogni Stagione, i Club dovranno cimentarsi nelle sfide offerte dalle Fasi di Campionato e riuscire, così facendo, a scalare le Divisioni guadagnando punti a ogni vittoria.

La novità più dirimente dei Clubs di EA Sports FC 24 è però rappresentata dal fatto che ogni Stagione culminerà in una fase di Playoff: i Club avranno a disposizione un determinato numero di partite per scalare la classifica del Campionato e ottenere premi di fine stagione che spazieranno dai Trofei unici alla Reputazione, fino ad arrivare ai Tifosi e al prestigio da sfoggiare nella Clubs League.

In quest'ottica osserviamo gli interventi compiuti da EA nel rimodulare il sistema di Progressione del Club. Nel nuovo simulatore calcistico di Electronic Arts, la popolarità del Club diventerà un elemento imprescindibile della progressione generale del proprio team, proprio in funzione della reputazione da ottenere per aumentare l'esposizione e il prestigio del Club. Non è un caso, quindi, se gli sviluppatori hanno voluto introdurre un sistema che permetta ai giocatori di trasformare il proprio Pro adottando diversi Stili per caratterizzarne l'approccio alla partita, le abilità e l'atteggiamento nei confronti di avversari e compagni.

Nel video Deep Dive di EA Canada viene inoltre confermato il Cross-Play nella condivisione dei Club: in questo modo, assicurano gli sviluppatori, è stato possibile unificare le classifiche e consentire ai giocatori di competere l'uno contro l'altro per scalare la graduatoria mondiale (una PS4 e Xbox One, l'altra per PS5, Xbox Series X|S e PC).

Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il video approfondimento sulla Carriera di EA Sports FC 24.