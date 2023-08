EA Sports FC 24: alla scoperta di Ultimate Team, dalle Squadre Miste alle Evoluzioni

Dopo aver svelato tutte le novità della Carriera di EA Sports FC 24, la compagnia di sviluppo nordamericana è passata all'analisi di quella che può essere considerata come la modalità regina del simulatore calcistico. Parliamo ovviamente di Ultimate Team: ecco cosa c'è di nuovo!

Trattandosi della modalità che regge tutta l'impalcatura dei giochi di calcio della serie, Ultimate Team ha ricevuto un bel po' di attenzioni in vista del suo ritorno in EA Sports FC 24. Prima di addentrarci nel merito delle novità, ci teniamo tuttavia a dissolvere un dubbio che probabilmente sta montando dentro ognuno di voi: sì, potete continuare a chiamarla FUT anche in mancanza della licenza FIFA, per il semplice motivo che la F sta anche in FC.

Spazio ai club misti

Sottigliezze a parte, la più grande novità della nuova iterazione di Ultimate Team è rappresentata dalla presenza dei club misti, composti cioè da giocatori maschili e femminili. Al momento dell'annuncio, avvenuto lo scorso mese in concomitanza con il reveal del gameplay di EA Sports FC 24, tale novità ha sollevato grossi dubbi sul bilanciamento, con l'utenza che si è (giustamente) chiesta come fosse possibile equiparare atleti con evidenti differenze fisiche.

Ebbene, EA Sports ha risolto la questione classificando calciatori e calciatrici sulla base di parametri quali altezza, peso e valori generali, senza concrete distinzioni di sesso. In questo modo la scelta di un calciatore o di una calciatrice dipende dai suoi attributi nelle varie caratteristiche, oltre che dalle preferenze degli utenti nella formazione della squadra.

Quest'aggiunta ha comportato l'arrivo di sei nuove competizioni in Ultimate Team: UEFA Women's Champions League, Barclays FA Women's Super League, National Women's Soccer League, D1 Arkema e, per la prima volta in EA SPORTS FC 24, Google Pixel Frauen-Bundesliga e Liga F.

I pacchetti possono includere sia calciatori che calciatrici, e tutte le carte scambiabili possono essere trovate sul mercato in base a campionato, club, nazionalità, ruolo, prezzo. Le donne possono anche essere impiegate nelle Sfide Creazione Rosa, a patto che rispettino i requisiti di nazionalità, ruolo, campionato, club, ecc. In sostanza, il loro arrivo non ha fatto altro che offrire nuove possibilità per completare una SCR. Presenti all'appello anche Icone ed Oggetti Eroe del calcio femminile, tra cui l'inglese Alex Scott.

Gli Stili di Gioco sono anche in Ultimate Team

Anche Ultimate Team, come le altre modalità di EA Sports FC 24, incorpora i nuovi Stili di Gioco e Stili di Gioco+ basati sui dati di Opta Sports. I primi, presenti in 34 tipologie differenti e suddivisi in 6 macrocategorie, consentono ai singoli giocatori di cimentarsi in abilità autentiche ispirate alla realtà (come un Tiro Potente, il Gioco di Prima, una Rimessa Lunga e così via), aggiungendo un'ulteriore dimensione nella valutazione di un giocatore, che esula dai singoli valori numerici impiegati fino ad oggi.

Gli Stili di Gioco+ rappresentano un'ulteriore evoluzione della meccanica, proponendo abilità uniche (e devastanti) ispirate alle controparti reali, come il Power Shot di Erling Haaland, l'uomo copertina.

I nuovi Obiettivi Evoluzioni

Per la prima volta in assoluto, Ultimate Team permette di migliorare i propri giocatori mediante i nuovi Obiettivi Evoluzioni. Una singola carta può essere evoluta per ben due volte durante le Stagione completando una serie di obiettivi specifici. Un giocatore come Youssoufa Moukoko, ad esempio, parte da una base di 69, ma può evolversi prima a 77 e infine a 85. In Ultimate Team è possibile evolvere un solo giocatore per volta, ma al bisogno è consentito mettere in pausa la crescita di un atleta per concentrarsi su un altro.

L'evoluzione di un calciatore non comporta solamente l'incremento della Valutazione Complessiva, ma anche l'acquisizione di nuove Abilità Individuali e Stili di Gioco. In determinati casi una carta evoluta può guadagnare persino uno Stile di Gioco+, con un'aggiunta non da poco: mentre nelle partite del Kick Off i PlayStyle sono massimo 7, in Ultimate Team più avanti nel tempo diventeranno ben 10 (7 di tipo base e 3 di tipo Plus).

Anche l'occhio vuole la sua parte, dunque una carta evoluta può beneficiare di nuovi design e sfondi animati. Attenzione però: una volta avviato il processo di evoluzione, la Carta non può più essere venduta sul mercato.

L'Intesa: cosa c'è di nuovo?

Giungiamo, infine, al capitolo Intesa. Il parametro in sé rimane invariato rispetto al passato, ma gode dell'ulteriore opportunità di collegare giocatori e giocatrici. Tutti continuano comunque a collegarsi con i colleghi delle stesse nazioni e campionati (ad esempio, le giocatrici della WSL si collegheranno ad altre giocatrici della WSL, i giocatori inglesi si collegheranno ad altri giocatori inglesi, ecc.). In aggiunta, è possibile collegare giocatori e giocatrici che fanno parte dello stesso club (ad esempio, giocatori e giocatrici del Chelsea, giocatori e giocatrici del Real Madrid).

Ultima precisazione: ora se ci sono due ruoli, uno primario e uno secondario, spostare un giocatore dal primario al secondario mantiene comunque l'Intesa e toglie il malus. Tutto chiaro? Per maggiori dettagli, guardate la replica del Deep Dive di EA Sports FC 24 Ultimate Team allegata in cima a questo articolo.