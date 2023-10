EA Sports FC 24, sentenza tombale di un utente: il gioco è un 'fallimento assoluto'

Contestualmente alle prime recensioni del calcio spettacolo di EA con EA Sports FC 24 da parte della stampa, giungono in rete anche le opinioni generali degli utenti rispetto a quanto realizzato dalla software house che, dapprima grazie alla licenza di FIFA ed adesso con il nuovo corso di EA Sports FC, ha dominato per anni la scena e-calcistica.

A meno di ventiquattr'ore di distanza dalla diffusione in rete degli interessanti retroscena sulla serie di EA Sports FC sul rifiuto della licenza di FIFA da parte di Sony, dalle pagine di Reddit emergono alcuni post che sottolineano le grandi problematiche della serie sportiva di EA, definendo EA Sports FC 24 "un fallimento assoluto a tutti i livelli". A parlare dell'ultimo titolo in questi termini è UtopianInterdiction, il quale ha dichiarato in un post quanto segue:

"Immaginate di essere EA e di esservi trovati ad affrontare probabilmente il lancio più importante di un titolo sportivo nella storia della vostra azienda" trattandosi, come ribadito dal giocatore, del "primo anno senza il marchio ufficiale FIFA sul franchise sportivo più popolare della vostra azienda, presumibilmente con più soldi da spendere nello sviluppo del gioco [...]". Tale opportunità, secondo UtopianInterdiction, si è tradotta in un "gioco che è pieno di bug e glitch che lo rompono, oltre che probabilmente il peggior contenuto delle prime due settimane di UT degli ultimi dieci anni".

Da qui, dunque, si giunge alla sentenza tombale dell'utente: per quest'ultimo, EA Sports FC 24 è un fallimento assoluto su tutti i fronti, complice la serie di bug presenti nell'interfaccia utente, nel Pro Club e nell'UT Trainer. Cosa ne pensate di questa visione dell'ultima produzione EA? Ritenete che sia lontana dalla realtà, o condividete le sensazioni del giocatore deluso da quanto realizzato da Electronic Arts?