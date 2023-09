EA Sports FC 24 Serie A: i rating dei calciatori della Juventus

EA Sports FC 24 è l'erede spirituale di FIFA, il nuovo gioco di calcio Electronic Arts esce alla fine di settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. La Juventus è in EA Sports FC 24 ed è il momento di dare uno sguardo ai punteggi dei giocatori della squadra piemontese.

Su Everyeye.it trovate anche i rating EA Sports FC 24 di altre squadre di Serie A oltre alla Top 50 dei migliori calciatori di EA Sports FC 24.

EA Sports FC 24 rating calciatori Juventus

Szczesny - 86

Rabiot - 84

Bremer - 84

Pogba - 83

Vlahovic - 83

Kostic - 83

Chiesa - 83

Danilo - 82

Locatelli - 82

Alex Sandro - 81

Perin - 80

Fagioli - 78

Questi punteggio sono soggetti a modifiche e aggiornamenti prima del lancio, dunque continuate a tenere d'occhio queste pagine per eventuali update dei rating di EA Sports FC 24. In queste ore sta destando scalpore il calo dei punteggi di Ronaldo e Messi a favore di giovani star come Mbappè e Erling Haaland, una sorta di passaggio di consegne che sembra suggerire la fine di una generazione calcistica.

EA Sports FC 24 punta a rivoluzionare i videogiochi di calcio, è ancora presto per dire se ci riuscirà ma sicuramente Electronic Arts sembra avere obiettivi particolarmente ambiziosi.