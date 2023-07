EA Sports FC 24, gameplay e data d'uscita: lo spettacolo del calcio prosegue oltre FIFA

L'attesissimo Gameplay Reveal di EA Sports FC 24 offre agli sviluppatori di EA Canada l'opportunità di immergerci nelle atmosfere del nuovo capitolo del simulatore calcistico targato Electronic Arts, il primo dall'eclatante divorzio consumatosi con FIFA dopo trent'anni di collaborazione.

Il filmato confezionato dagli sviluppatori nordamericani prende spunto proprio dal lavoro portato avanti in FIFA 23 e nei capitoli più recenti della serie per tratteggiare i contorni ludici, contenutistici e grafici del nuovo atto dell'odissea pallonara più seguita del pianeta (non ce ne vogliano i fan eFootball/Pro Evolution).

Il perno attorno al quale graviteranno le innovazioni di gameplay più importanti e rappresentative di EA Sports FC 24 sarà rappresentato dalla nuova iterazione di Hypermotion, la tecnologia adottata da Electronic Arts per rendere ancora più realistica, immersiva e reattiva l'esperienza di gioco.

Oltre al nuovo Hypermotion V di EA Sports FC 24, l'altro aspetto sottolineato dallo spettacolo di presentazione del primo capitolo 'post-FIFA' è quello legato al triangolo, la forma geometrica utilizzata da sempre da Electronic Arts per le icone dei giocatori e, in futuro, per il logo dei prossimi simulatori calcistici del publisher e sviluppatore statunitense.

Il legame con l'oceanica community di FIFA è l'altro aspetto rimarcato da EA in uno show in presenza che, diversamente dai 'classici' Deep Dive degli scorsi anni, offre al team al seguito di Andrew Wilson l'opportunità di rinsaldare il sodalizio con i milioni di appassionati. Il palco dello show di presentazione di EA Sports FC 24 ha poi fatto da sfondo alla conferma della presenza di oltre 19.000 giocatori su licenza, di 30 campionati internazionali e di più di 100 stadi, anch'essi su licenza ufficiale.

In chiusura di show è giunta anche la notizia attesa da tutti i patiti della serie di FIFA: EA Sports FC 24 sarà disponibile a partire dal 29 settembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con tanto di accesso anticipato al 22 settembre per gli acquirenti della Ultimate Edition.