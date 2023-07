Quali stadi ci sono in EA Sports FC 24? Tutti quelli già confermati

Nonostante l'abbandono della licenza FIFA, EA Sports FC 24 nasce nel segno della continuità e non intende affatto lesinare sul quantitativo di contenuti. I numeri ufficiali parlano di 19.000+ calciatori e calciatrici, 700+ squadre, 30+ campionati e 100+ stadi su licenza. A proposito di stadi: quali sono quelli già confermati?

Quanti stadi ci sono in EA Sports FC 24?

Ad oggi, EA Sports ha confermato un totale di 115 stadi su licenza per EA Sports FC 24, ossia 10 in più rispetto a FIFA 23. Al momento, in ogni caso, ne ha confermato uno solamente, ossia il Kenilworth Road, teatro delle partite casalinghe del Luton Town F.C., compagine appena promossa in Premier League.

Alcuni rumor non ancora confermati da EA Sports parlano del possibile ritorno del Camp Nou del Barcellona (alla luce del nuovo accordo di marketing con LaLiga), mentre consigliamo di non riporre speranze nell'Allianz Arena, casa del Bayern Monaco che dovrebbe risultare assente anche quest'anno a causa della recente estensione del contratto di esclusività con Konami ed eFootball.

Nel totale di 115 non sono inclusi gli stadi fittizi creati da EA Sports, come il Waldstadion, le FUT Arena e i campi di Volta. Se venissero considerati anche questi, il totale supererebbe quota 150.

Tutti gli stadi di EA Sports FC 24 già confermati

EA Sports non ha ancora fornito una lista ufficiale e completa, ma diamo per scontato il ritorno di tutti i 105 stadi già presenti in FIFA 23, ai quali va ad aggiungersi la new entry Kenilworth Road.

Anfield

Craven Cottage

Elland Road

Emirates Stadium

Etihad Stadium

Goodison Park

Gtech Community Stadium

Kenilworth Road ()novità

King Power Stadium

London Stadium

Molineux Stadium

Old Trafford

Selhurst Park

St. James' Park

St. Mary's Stadium

Stamford Bridge

The Amex Stadium

The City Ground

Tottenham Hotspur Stadium

Villa Park

Vitality Stadium

Bramall Lane

Cardiff City Stadium

Carrow Road

Fratton Park

Kirklees Stadium

Loftus Road

MKM Stadium

Riverside Stadium

Stadium of Light

Stoke City FC Stadium

Swansea.com Stadium

The Hawthorns

Turf Moor

Vicarage Road

BayArena

BORUSSIA-PARK

Deutsche Bank Park

Europa-Park Stadion

Mercedes-Benz Arena

MEWA ARENA

Olympiastadion

PreZero Arena

Red Bull Arena (Lipsia)

RheinEnergieStadion

Signal Iduna Park

Stadion An der Alten Försterei

VELTINS-Arena

Volkswagen Arena

Wohninvest Weserstadion

WWK Arena

Düsseldorf-Arena

Heinz von Heiden-Arena

Home Deluxe Arena

Max-Morlock-Stadion

SchücoArena

Volksparkstadion

Cívitas METROPOLITANO

Coliseum Alfonso Pérez

Estadio ABANCA-Balaídos

Estadio Benito Villamarín

Estadio de la Cerámica

Estadio de Montilivi

Estadio de Vallecas

Estadio El Sadar

Estadio José Zorrilla

Estadio Mestalla

Estadio San Mamés

Estadio Santiago Bernabéu

Nuevo Mirandilla

Ramón Sánchez-Pizjuán

RCDE Stadium

Reale Arena

Visit Mallorca Estadi

El Alcoraz

Estadio Ciutat de València

Estadio de Gran Canaria

Estadio de Mendizorroza

Estadio La Rosaleda

Estadio Nuevo Los Cármenes

Municipal de Butarque

Municipal de Ipurua

Academy Stadium

Groupama Stadium

Orange Vélodrome

Parco dei Principi

Allianz Stadium

San Siro

Estádio do Dragão

Estádio do SL Benfica

Atatürk Olimpiyat Stadı

Donbass Arena

Johan Cruijff ArenA

Philips Stadion

Banc of California Stadium

BC Place

Dignity Health Sports Park

Lumen Field

Mercedes-Benz Stadium

Providence Park

Red Bull Arena (New Jersey)

King Abdullah Sports City

King Fahd Stadium

Wembley Stadium

Estadio LDA Ricardo E. Bochini

Estadio Presidente Perón

La Bombonera

Fin qui sono 106 gli stadi già confermati per FC 24, ciò significa che nella lista sopra riportata mancano all'appello altri 9 stadi che verranno annunciati da EA Sports nelle prossime settimane. Non escludiamo che altri possano arrivare successivamente tramite update, come del resto già accaduto con FIFA 23.

Staremo a vedere, intanto vi ricordiamo che il lancio di EA Sports FC 24 è fissato per il 29 settembre su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.