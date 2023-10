EA Sports FC 24 straccia FIFA 23: 6,8 milioni di copie vendute nel solo Early Access!

Dalle colonne del Financial Times, Electronic Arts celebra l'incredibile successo commerciale di EA Sports FC 24 rimarcando un dato che ben testimonia la popolarità di questa serie calcistica a dispetto dello storico divorzio tra EA e FIFA annunciato nel maggio dello scorso anno.

Il publisher e sviluppatore statunitense spiega infatti ai giornalisti della nota testata finanziaria di aver venduto la bellezza di 6,8 milioni di copie di EA Sports FC 24 nella sola fase Early Access, un dato che supera del 35% le vendite in accesso anticipato di FIFA 23.

Nel computo delle quasi 7 milioni di copie vendute, sottolinea Electronic Arts, non rientrano gli utenti che hanno potuto accedere anticipatamente al titolo grazie alla prova di 10 ore per gli abbonati a EA Play e Game Pass Ultimate, bensì i soli acquirenti della Ultimate Edition di EA Sports FC 24.

Il (non troppo) sorprendente successo commerciale del nuovo simulatore calcistico viene certificato dalle ottime vendite retail di EA Sports FC 24 nel Regno Unito, con il secondo miglior debutto nel 2023 dietro al solo Zelda Tears of the Kingdom (riferendoci, anche qui, alle sole vendite su supporto fisico).

