EA Sports FC 24 Team of the Season: come funzionano i TOTS, quando escono?

L'evento Team of the Season, da anni uno dei più attesi e apprezzati dagli appassionati, ha finalmente preso il via nella modalità Ultimate Team di EA Sports FC 24. La nuova iterazione della campagna, la prima da quando la serie ha assunto la nuova denominazione, ha portato con sé varie novità: ecco tutto ciò che dovete sapere al riguardo.

Premi TOTS in FUT Champions, Squad Battles e Rivals

Come sempre, la campagna Team of the Season, meglio nota dalle nostre parti come Squadra della Stagione, porta con sé un aggiornamento dei premi in tutte le principali modalità di FUT. I premi della modalità Champions sono stati aggiornati venerdì 19 aprile 2024 con l'inizio della campagna, mentre i premi di Squad Battles saranno aggiornati oggi domenica 21 aprile e quelli di Rivals giovedì 25 aprile.

Quest'anno gli oggetti rossi TOTS fanno il loro ritorno come premi di FUT Champions, Squad Battles e Rivals, in questo modo avrete la possibilità di ottenere le versioni TOTS rosse di tutti i giocatori e giocatrici in ogni settimana della campagna. Non mancheranno all'appello neppure gli oggetti giocatore Momenti TOTS, TOTS Live e TOTS Plus.

Le Squadre della Stagione: TOTS Live e TOTS Plus

Le immancabili Squadre della Stagione fanno il loro ritorno con una serie di accorgimenti volti al conseguimento di un maggior livello di realismo. Le rose sono infatti state selezionate da un pool di esperti di EA Sports, dei singoli campionati nazionali coinvolti e di Opta di Stars Perform, i quali hanno fornito delle valutazioni basate sull'analisi dettagliate di ogni atleta durante la stagione.

La prima Squadra della Stagione di EA Sports FC 24 si chiama TOTS Live ed è stata messa a disposizione nella giornata di venerdì 19 aprile 2024 (cliccate sul link fornito poc'anzi per consultarla nel dettaglio). È caratterizzata da una delle più importati novità dell'anno, i TOTS Live, un gruppo di oggetti dinamici speciali che potranno ricevere aggiornamenti in base alle prestazioni reali delle loro squadre durante la fase finale della stagione. Questi oggetti hanno una grafica TOTS unica: L'aggiornamento dei TOTS Live funziona in questo modo:

2 vittorie nelle prossime 4 partite di campionato (+1 aggiornamento TOT);

La squadra dell'atleta segna 8 gol nelle prossime 4 partite di campionato (+1 aggiornamento TOT);

N.B. L'idoneità per l'aggiornamento comprende le 4 partite di campionato successive a venerdì 19 aprile 2024.

Legame club: 1

Legame campionato: 5

Legame nazione: 1

N.B. Gli oggetti giocatore TOTS Plus schierati nel proprio ruolo avranno un minimo di 2 punti intesa.

Dal 26 aprile 2024 una selezione di oggetti provenienti dai campionati femminili e misti otterranno anche l'intesa. Gli oggetti giocatore con intesa TOTS Plus avranno legami migliorati con il proprio campionato per consentirvi di integrarli più facilmente nella rosa. Il profilo Intesa sarà il seguente:

Alcuni oggetti TOTS verranno abbinati ogni settimana a una rosa mista disponibile nei pacchetti insieme agli oggetti TOTS delle massime serie maschili e femminili. I campionati misti sono Eredivisie, Süper Lig, Liga Portugal, MLS, EFL, ROSHN Saudi League, Premiership scozzese, Germania 2. Bundesliga, Super League (Svizzera), Bundesliga austriaca, Ekstraklasa polacca, Allsvenskan svedese e Pro League belga.

Calendario di lancio dei TOTS

Tirate fuori l'agenda e prendete nota:

19 aprile: TOTS Live (consulta qui)

26 aprile: Premier League e Barclays Women's Super League

Dal 26 aprile al 31 maggio: Mixed LEague

3 maggio: Bundesliga e Frauen Bundesliga

10 maggio: Ligue 1 e D1 Arkema

17 maggio: LaLiga e Liga F

24 maggio: Serie A e National Womens Soccer League (NWSL)

31 maggio: Ultimate

Potete già contribuire a dare forma aleffettuando delle votazioni sul sito ufficiale di EA Sports FC 24 . Adesso sapete tutto ciò di cui avete bisogno, buon gioco e soprattutto buona fortuna con gli spacchettamenti!

