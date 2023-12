EA Sports FC 24, il tiro è entrato in porta: si scala la classifica UK dei giochi venduti

Come di consueto, sono giunte nuove informazioni relative ai dati di vendita del settore videoludico dal Regno Unito, ove si è evinto un dato molto interessante per la settimana conclusasi il 16 dicembre: EA Sports FC 24 ha scalato le posizioni della classifica. L'apprezzamento del calcio spettacolo di EA Sports FC 24 rimane imbattuto.

Nella settimana in cui Barella, Leao e Ranieri sono entrati nel Dream Team dei gironi delle coppe europee in EA Sports FC 24, il titolo e-sportivo di EA ha mantenuto intatto il proprio dominio, benché la concorrenza sia andata molto vicina nel piazzamento in vetta alla classifica: insieme alla presenza di EA Sports FC 24 in prima posizione, infatti, Hogwarts Legacy è passato dal terzo titolo dell'elenco della settimana precedente a quella terminata il 16 al secondo posto.

Qui di seguito vi elenchiamo i restanti prodotti che hanno registrato un numero di vendite tali da farli rientrare nella top 40:

EA Sports FC 24; Hogwarts Legacy; Super Mario Bros. Wonder; Call of Duty: Modern Warfare 3; Marvel's Spider-Man 2; Mario Kart 8 Deluxe; Nintendo Switch Sports; Mortal Kombat 11; Lego Star Wars The Skywalker Saga; Minecraft; Star Wars Jedi Survivor; Avatar Frontiers of Pandora; Sonic Superstars; Assassin's Creed Mirage; Animal Crossing New Horizons; The Legend of Zelda Tears of the Kingdom:: Grand Theft Auto V; Mario + RAbbids Sparks of Hope; Super Mario RPG; Just Dance 2024; Bluey The Videogame; Cyberpunk 2077; Wreckfest; Just Dance 2023; EA Sports UFC 5; F1 23; Elden Ring; Mario + Rabbids Kingdom Battle; Gran Turismo 7; NBA 2k24; Super Mario Party; Cyberpunk 2077 Ultimate Edition; Mario Party Superstars; Red Dead Redemption 2; The Witcher III Wild Hunt Complete Edition; Minecraft Legends; Lego Harry Potter Collection; Super Mario Odyssey; Fortnite Transformers Pack God of War Ragnarok.

Tra avventure del panorama PlayStation che hanno scalato la classifica (come nel caso di Marvel's Spider-Man 2 che è passato dal settimo al quinto in elenco), e giochi che invece sono retrocessi da secondi a terzi come Super Mario Bros Wonder, il mercato inglese di questa settimana continua a premiare Electronic Arts ed il suo calcistico annuale.