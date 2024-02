EA Sports FC 24 meglio di TLOU2 Remastered: è il più venduto in Europa a gennaio

E dopo aver rivelato che TLOU2 Remastered è stato il gioco nuovo di maggior successo in UK a gennaio, dal portale Games Industry arrivano i dati di vendita riguardanti tutto il territorio europeo sempre relativi allo scorso mese. E per poco l'opera PlayStation 5 non sale sul gradino più alto del podio.

Questo prima spetta infatti a EA Sports FC 24, che si conferma il gioco più venduto in Europa a gennaio 2024 superando proprio la concorrenza di The Last of Us Parte II Remastered, che raggiunge comunque un'ottima seconda posizione. Il terzo posto è invece occupato da Hogwarts Legacy, il cui successo non sembra diminuire a un anno dal suo esordio sul mercato (e infatti Hogwarts Legacy ha raggiunto quota 24 milioni di copie vendute). Di seguito ecco la Top 10 completa:

EA Sports FC 24 The Last of Us Parte II Remastered Hogwarts Legacy Call of Duty Modern Warfare III Grand Theft Auto V Tekken 8 Super Mario Bros. Wonder Hellblade Senua's Sacrifice Prince of Persia The Lost Crown Need For Speed Heat

Con la sola eccezione di Super Mario Bros. Wonder, i dati riportati tengono conto sia delle vendite in formato fisico che quelle in digitale: in totale sono stati venduti 12,14 milioni di giochi in Europa lo scorso gennaio, in calo del 7,3% rispetto a quanto registrato a gennaio 2023. In ambito hardware sono state invece vendute 450.000 console segnando così un lieve calo dell'1,4% rispetto a un anno prima. PlayStation 5 ha guidato il settore con forti vendite, laddove sia Xbox Series X/S che soprattutto Nintendo Switch hanno invece visto i loro numeri diminuire rispetto al gennaio di un anno prima.