EA Sports FC 24, torna la duplice Carriera Giocatore e Manager: le novità

Oltre ad aver scoperto le novità del gameplay di EA Sports FC 24 grazie ad un approfondito Deep Dive, nel nuovo gioco calcistico di Electronic Arts fa ritorno anche la modalità Carriera, doppia anche in quest'occasione: spazio sia ai Giocatori che ai Manager.

Per quanto riguarda la Carriera Giocatore, saremo seguiti da Agenti che aiuteranno gli atleti a raggiungere i loro obiettivi stagionali, oltre alla presenza dei PlayStyles+ che donano un maggior grado di personalizzazione, e dei Dynamic Moments volti a celebrare i successi ottenuti. Tuttavia, la Carriera può essere affrontata solo con un atleta maschile: per motivi di licenze non c'è la possibilità di utilizzare una giocatrice femminile in EA Sports FC 24, sebbene EA punti ad introdurre questa opzione per eventuali iterazioni future del brand.

Passando invece alla Carriera Manager, la caratteristica principale è rappresentata dal Total Managment System, che offre sette diverse "Tactical Vision" che il manager può impartire alla propria squadra, e che può essere cambiata in corso d'opera durante la Stagione qualora i risultati ottenuti non fossero soddisfacenti. Presenti anche i coach, che si aggiorneranno con il passare delle settimane divenendo così sempre più efficienti e preziosi per lo sviluppo del nostro percorso, a patto di avere le risorse economiche necessarie per ingaggiarli. I coach non saranno presi dalla realtà, sebbene non venga esclusa a priori la possibilità che possano arrivare in futuro. Infine, confermata la presenza dei Dynamics Moments volti a dare un taglio più cinematografico all'esperienza, oltre ad una preparazione match più approfondita e con la possibilità di attivare la modalità Spettatore per godersi le partite in maniera più diretta.

