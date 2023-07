EA Sports FC 24, torna Ultimate Team: le sorprese del nuovo FUT oltre FIFA

A dispetto della separazione dalla licenza di FIFA, sin dallo show di presentazione di EA Sports FC 24 i vertici di Electronic Arts hanno ribadito che Ultimate Team continuerà ad essere il cuore pulsante dell'esperienza multiplayer del simulatore calcistico.

In questa sua nuova iterazione, Ultimate Team proporrà Carte di atleti classificati in parametri di altezza, peso e valori generali per garantire la formazione di club misti, ovvero di squadre composte da calciatori e calciatrici.

Tra le innovazioni più dirimenti di Ultimate Team troveremo poi le Evoluzioni: nel corso della stagione avremo quindi l'opportunità di potenziare le statistiche delle Carte FUT per ben due volte, portando a termine determinate sfide per sbloccare preset specifici che aumenteranno i valori e le Stats dei propri beniamini digitali.

Non mancheranno poi i PlayStyles+, con ulteriori attributi da evolvere e customizzare nelle partite del Kick Off e nello stesso Ultimate Team: il sistema offre ai giocatori delle abilità in campo esclusive, con stili unici che promettono di impattare profondamente nelle tecniche, nelle abilità e nelle valutazioni complessive dei singoli atleti.

Il lancio di EA Sports FC 24 è fissato per il 29 settembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel caso ve li foste persi, qui trovate il video Deep Dive sul gameplay di EA Sports FC 24 con tutte le 'novità di campo' portate dalla tecnologia Hypermotion V e la nostra anteprima di EA Sports FC 24, la nuova era dei giochi di calcio dopo FIFA.