EA Sports FC 24: tutti i trucchi per fare tiri di precisione

Se state muovendo i primi passi in EA Sports FC 24, l’erede di FIFA 23, è probabile che vi stiate chiedendo come realizzare alcune tecniche fondamentali per fare gol e avere la meglio sulla squadra avversaria. A tal proposito, in questa guida vi spiegheremo nel dettaglio come si esegue un tiro di precisione.

Che cos’è un tiro di precisione?

Partiamo dalle basi e cerchiamo di comprendere in cosa consista questa speciale tecnica di EA Sports FC 24. Il tiro di precisione è un particolare modo di calciare il pallone, poiché dà alla sfera una leggera curvatura che rende difficile per il portiere riuscire a pararla, talvolta cogliendolo persino di sorpresa. Pur essendo una mossa davvero utile, non bisogna abusarne, dal momento che va realizzata solo quando vi sono tutti i presupposti affinché possa andare a buon fine. In sostanza, non devono esserci difensori tra voi e la porta, ma solo ed esclusivamente il portiere. Se la situazione è diversa, è meglio provare con un altro tipo di tiro.

Come eseguire un tiro di precisione

Per realizzare un tiro di precisione in EA Sports FC 24 occorre posizionarsi nei pressi della porta e, mentre si tiene premuto il tasto R1 su PlayStation (RB su Xbox), si deve premere Cerchio/B per eseguire il tiro. Non è necessario avere fretta e, in alcuni casi, potrebbe essere utile attendere qualche istante prima di premere il tasto per il tiro, così da calcolare il momento giusto e avere maggiori probabilità di gonfiare la rete. Se poi volete posizionarvi in maniera perfetta, sappiate che il bordo dell’area per i calci di punizione è il punto più adatto per eseguire un tiro di precisione. Occorre precisare infine che non tutti i calciatori vantano le stesse capacità nella realizzazione di tiri di precisione e, in base alle statistiche, alcuni sono molto più abili di altri.

