EA Sports FC 24 ancora primo in UK ma le vendite sono in calo dopo il Black Friday

EA Sports FC 24 mantiene la vetta della classifica inglese di questa settimana seguito da Hogwarts Legacy. Nella settimana successiva al Black Friday, tutti i titoli della top 10 britannica registrano un calo nelle vendite.

Super Mario Bros Wonder guadagna una posizione e occupa così il terzo gradino del podio mentre Assassin's Creed Mirage scivola fuori dalla top 10 e passa dalla posizione 8 alla 11 con un calo pari al 39% su base settimanale.

EA Sports FC 24 Hogwarts Legacy Super Mario Bros Wonder Call Of Duty Modern Warfare 3 Mario Kart 8 Deluxe Marvel's Spider-Man 2 Nintendo Switch Sports Minecraft Nintendo Switch Edition Star Wars Jedi Survivor Mortal Kombat 1

Le uniche due nuove uscite della settimana non riescono a sfondare: Batman Arkham Trilogy per Nintendo Switch debutta alla posizione 28 mentre The Walking Dead Destinies apre in posizione 29. Cyberpunk 2077 e Forspoken fanno il loro ritorno in top 20 grazie alle offerte dei rivenditori, così come Mario + Rabbids Sparks of Hope (+83%), Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Stray, LEGO Harry Potter Collection e Super Mario Party.

Per il resto non ci sono grandi cambiamenti o novità da segnalare, complice anche l'assenza di nuove uscite retail. Presto scopriremo come verrà accolto dal mercato Avatar Frontiers of Pandora, in uscita il 7 dicembre, ultima grande pubblicazione del 2023.